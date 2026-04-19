“Ne do të vazhdojmë kryengritjen tonë paqësore”, Berisha: Në spitale u dërguan policë gjoja të plagosur
Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, në një bashkëbisedim me qytetarët në rrjetin e tij social u shpreh se gjatë zhvillimit të protestës së
Sipas materialit burimor, gjithashtu, kreu i Partisë Demokratike theksoi se PD do të vazhdojë me kryengritjet e saj paqësore deri në triumfin e plotë. Zhvillimi po ndiqet në jetën politike të vendit për shkak të ndikimit që mund të ketë në debatet publike, në institucionet dhe në klimën politike.
Në vijim të raportimit, theksohet se “Për të maskuar aktet e tyre shtazarake, sollën policë gjoja të plagosur, por asnjëri prej tyre nuk kishte asnjë lloj plage dhe u bënë qesharakë para personelit shëndetësor të Spitalit të Traumës dhe spitaleve të tjera. Po ashtu, artikulli shton se edhe njëherë, shpreh nderimin tim më të madh për protestuesit trima dhe guximtarë. Të dashur miq, sot PD është forca politike e vetme në rrugë. Qëndron e fuqishme përballë dhunës dhe terrorit policor. Qëndron e fuqishme përballë mafies shtetërore më të rrezikshme në Evropë. Qëndron e fuqishme përballë mafies së fjalës së lirë që shpif, trillon nga mëngjesi gjer në darkë dhe manipulon kundër opozitës së fuqishme shqiptare..
Në përmbledhje, materiali e vendos theksin te pasojat dhe reagimet që lidhen me këtë çështje, duke nënvizuar se por ne vazhdojmë të palëkundur këtë betejë. Vazhdojmë kryengritjen tonë paqësore në kilometrin tonë të fundit gjer në triumfin e plotë tonë. Edhe njëherë, për ata që abuzojnë me kilometrin e fundit, u them prapë në qoftë se e bëni nga padija, kjo është normale..
Burimi: Euronews Albania
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.