Tiranë 8°C · Pjesërisht vranët 20 March 2026
S&P 500 6,506 ▼1.51%
DOW 45,577 ▼0.96%
NASDAQ 21,648 ▼2.01%
NAFTA 98.09 ▲2.66%
ARI 4,492 ▼2.47%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1542 EUR/GBP 0.8630 EUR/CHF 0.9129 EUR/ALL 96.0665 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4641 EUR/TRY 51.1519 EUR/JPY 182.71 EUR/CAD 1.5849
₿ CRYPTO
BTC $70,798 ▲ +0.93% ETH $2,158 ▲ +0.81% XRP $1.4488 ▼ -0.01% SOL $90.1900 ▲ +1.63%
20 Mar 2026
Breaking
Menu
Kronika

Në kërkim ndërkombëtar për vrasje, ekstradohen nga Shqipëria drejt Italisë dy kushërinjtë nga Dibra

· 1 min lexim

Dy kushërinj Niko dhe Afrim Sina nga Dibra janë ekstraduar këtë të premte nga Shqipëria drejt Italisë.

Niko Sina alias Fasli, 49 vjeç dhe Afrim Sina alias Andon, 52 vjeç, të renditur në listën e 100 personave më të kërkuar në Itali u arrestuan vitin e kaluar teksa fshiheshin në Dibër me identitete të rreme.

Ata janë dënuar me vendim të formës së prerë nga Gjykata e Apelit të Napolit në Itali në vitin 2006, me nga 14 vjet e 11 muaj burgim secili për veprat penale “Vrasja me dashje e kryer në bashkëpunim”, dhe “Vrasja e mbetur në tentativë”.

Kushërinjtë akuzohen se në 22 shtator të vitit 1999, kanë vrarë një shqiptar me iniciale B.C dhe plagosën rëndë një tjetër shqiptar me iniciale F.S, në Komunën Griciniano d’Aversa për shkak të ndarjes të të ardhurave nga aktivitete të paligjshme.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

