Tiranë 23°C · Kryesisht kthjellët 29 April 2026
EUR/USD 1.1708 EUR/GBP 0.8666 EUR/CHF 0.9243 EUR/ALL 95.5547 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3951 EUR/TRY 52.8134 EUR/JPY 186.82 EUR/CAD 1.6010
BTC $76,799 ▲ +0.97% ETH $2,303 ▲ +1.3% XRP $1.3757 ▲ +0.01% SOL $83.9900 ▲ +0.62%
29 Apr 2026
Kronika

Në Kombinat, 24-vjeçari arrestohet për organizim bastesh sportive me celular brenda lokali

· 1 min lexim

Policia e Tiranës arrestoi një 24-vjeçar në zonën e Kombinatit, pasi dyshohet se kishte organizuar baste sportive brenda një lokali duke përdorur një telefon celular. Veprimi u krye në kuadër të operacionit të koduar “Fati i lojërave”.

Raporton shqiptarja se specialistët e Komisariatit të Policisë Nr. 6 kapën në flagrancë personin me inicialet Xh. Xh., ndërsa gjatë kontrollit në celularin e tij u gjetën faqe aktive për vendosje bastesh. Telefoni u sekuestrua si provë dhe ndaj të riut janë nisur procedimet penale.

Materialet procedurale janë referuar Prokurorisë së Tiranës për veprime të mëtejshme, ndërsa policia bën me dije se kontrollet kundër lojërave të fatit vazhdojnë në të gjithë qarkun e Tiranës. Autoritetet paralajmërojnë kontrolle të tjera në terren për evidentimin dhe goditjen e rasteve të ngjashme.

Sipas shqiptarja, aksioni synon të frenojë praktikën e përdorimit të ambienteve publike për organizim të kundërligjshëm të lojërave të fatit dhe hetimet vijojnë për të sqaruar gjithë rrethanat e ngjarjes.

