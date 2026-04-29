Në Kombinat, 24-vjeçari arrestohet për organizim bastesh sportive me celular brenda lokali
Policia e Tiranës arrestoi një 24-vjeçar në zonën e Kombinatit, pasi dyshohet se kishte organizuar baste sportive brenda një lokali duke përdorur një telefon celular. Veprimi u krye në kuadër të operacionit të koduar “Fati i lojërave”.
Raporton shqiptarja se specialistët e Komisariatit të Policisë Nr. 6 kapën në flagrancë personin me inicialet Xh. Xh., ndërsa gjatë kontrollit në celularin e tij u gjetën faqe aktive për vendosje bastesh. Telefoni u sekuestrua si provë dhe ndaj të riut janë nisur procedimet penale.
Materialet procedurale janë referuar Prokurorisë së Tiranës për veprime të mëtejshme, ndërsa policia bën me dije se kontrollet kundër lojërave të fatit vazhdojnë në të gjithë qarkun e Tiranës. Autoritetet paralajmërojnë kontrolle të tjera në terren për evidentimin dhe goditjen e rasteve të ngjashme.
Sipas shqiptarja, aksioni synon të frenojë praktikën e përdorimit të ambienteve publike për organizim të kundërligjshëm të lojërave të fatit dhe hetimet vijojnë për të sqaruar gjithë rrethanat e ngjarjes.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.