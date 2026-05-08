Nesrin Cavadzade martohet fshehurazi! Diferenca në moshë shkakton debat – Tv Klan
Aktorja e njohur turke Nesrin Cavadzade, dyshohet se është martuar me Kadir Taner Uçar në Bodrum.
Lajmi ka bërë bujë në mediat rozë, ndërsa mungesa e detajeve dhe postimet misterioze të aktores kanë shtuar kuriozitetin publik.
Sipas raportimeve, Cavadzade dhe Uçar thuhet se janë martuar në një ceremoni të qetë në Bodrum, duke e mbajtur ngjarjen larg vëmendjes së publikut.
Postimet misterioze që ngjallën dyshime
Aktorja ka publikuar disa foto që kanë ngjallur konfuzion.
Fillimisht ajo ka ndarë foto të karrigeve bosh nga ambienti i ceremonisë, ndërsa më pas ka publikuar një foto nga mbrapa me bashkëshortin e saj të supozuar, Kadir Taner Uçar.
Sipas raportimeve të Birsen Altuntaş, edhe qeni i aktores, poodle me emrin Dolce, është parë i veshur me një papion, detaj që ka tërhequr vëmendje në rrjete sociale.
Po ashtu, pretendohet se Cavadzade ka marrë pjesë në xhirimet e fotos së posterit të serialit në mëngjesin e ditës së dasmës.
Misteri i fustanit të nusërisë
Një nga temat më të diskutuara në rrjet është mungesa e çdo fotografie nga fustani i nusërisë. Aktorja nuk ka ndarë asnjë imazh nga ceremonia, duke rritur edhe më shumë kuriozitetin e fansave.
Sipas pretendimeve, ceremonia ka përkuar me ditëlindjen e Kadir Taner Uçar. Mes tij, 36 vjeç, dhe Cavadzade, 43 vjeçe, ekziston një diferencë moshe prej 7 vitesh, e cila është bërë gjithashtu temë diskutimi në media.
Gazetari Mehmet Üstündağ ka zbuluar disa detaje mbi këtë martesë të papritur. Sipas tij, ceremonia është zhvilluar në Bodrum, ndërsa dasma e vërtetë pritet të mbahet pas një muaji. Po ashtu, ai ka deklaruar se çifti është njohur në një palestër në Etiler.
