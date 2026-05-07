S&P 500 7,337 ▼0.38%
DOW 49,588 ▼0.65%
NASDAQ 25,814 ▼0.1%
NAFTA 94.90 ▼0.19%
ARI 4,722 ▲0.59%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1751 EUR/GBP 0.8640 EUR/CHF 0.9156 EUR/ALL 95.5239 EUR/MKD 61.6957 EUR/RSD 117.3512 EUR/TRY 53.1817 EUR/JPY 183.80 EUR/CAD 1.6009 EUR/USD 1.1751 EUR/GBP 0.8640 EUR/CHF 0.9156 EUR/ALL 95.5239 EUR/MKD 61.6957 EUR/RSD 117.3512 EUR/TRY 53.1817 EUR/JPY 183.80 EUR/CAD 1.6009
₿ CRYPTO
BTC $80,236 ▼ -1.41% ETH $2,302 ▼ -1.9% XRP $1.3947 ▼ -2.07% SOL $88.9300 ▲ +0.14%
Bundesliga

Neuer nuk pret fundin e sezonit, zbulon që tani fatin e tij. Ja kushti i vendosur nga Bayern

· 1 min lexim

Manuel Neuer do të rinovojë edhe për një sezon tjetër me Bayern Munich. Kontrata aktuale e 40-vjeçarit skadon në fund të këtij sezoni, por Neuer do të jetë pjesë e Bayernit deri në qershorin e vitit 2027.

Mediet gjermane zbulojnë kushtin e vendosur nga drejtuesit e Bayern për rinovimin, gjë që është pranuar nga vetë Neuer. Pavarësisht rinovimit, Neuer nuk do të jetë me titullari absolut në portë, pasi Jonas Urbig i cili konsiderohet si pasuesi i tij, do të ketë më shumë minuta dhe ndeshje në dispozicion për sezonin e ri.

Përvoja e Neuer dhe mentorimi i tij ndaj lojtarëve të rinj vlerësohen shumë nga stafi i Vincent Kompany dhe drejtuesit e Bayernit. Zyrtarizimi i marrëveshjes do të ndodhë javën e ardhshme.

