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WNBA

New York Liberty sigurojnë play-off-et, Ionescu dhe skuadra ndeshen për renditjen në tabelë

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New York Liberty konfirmuan edhe një herë pjesëmarrjen në fazën e play-off-it, duke arritur këtë objektiv për të gjashtin sezon radhazi. Sigurimi i vendit u bë i mundur pas fitores së Washington Mystics kundër Portland Fire, dhe një fitore ndaj Chicago Sky i la momentalisht në vendin e gjashtë në renditjen e ligës.

Siç raporton Bleacher Report, nëse Liberty mbeten në vendin e gjashtë, përballja e radhës në raundin e parë mund t’u vijë kundër Las Vegas Aces, që aktualisht zënë pozicionin e tretë. Skuadra ka pasur luhatje gjatë sezonit: një nisje e zjarrtë 11-4, më pas një periudhë të vështirë me 2-8 në dhjetë ndeshjet e radhës që i uli në 13-12, dhe më tej një përkushtim më të qëndrueshëm me 11-4 që tregon rikthimin e potencialit të ekipit.

Shumë shpresë mbetet te trioja Breanna Stewart, Sabrina Ionescu dhe Jonquel Jones, si dhe te fleksibiliteti i tyre pozicional: Ionescu drejton lojën nga jashtë, Stewart kontribuon fuqishëm në krah, ndërsa Jones lufton poshtë koshit. Gjatë periudhës së vështirë, Liberty gjithsesi fituan Commissioner’s Cup duke mundur Las Vegas Aces, një tregues i rrezikshmërisë që kanë kur luajnë në nivelin e tyre më të mirë.

Sipas Bleacher Report, edhe pse vendi në renditje do të përcaktojë sfidat që i presin në play-off, kërkesa për fitore vendimtare jashtë fushe do të jetë kyçe në rrugën drejt titullit, dhe New York ka talentin dhe përvojën për ta ndjekur këtë objektiv.

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