Memphis mposht UNLV 27-21 në ndeshjen hapëse të 29 gushtit 2026
Memphis fitoi ndaj UNLV me rezultat 27-21 në ndeshjen e zhvilluar më 29 gusht 2026, duke shfrytëzuar një pjesë të dytë më të mirë për të marrë fitoren. Tigers shënuan 0, 7, 17 dhe 3 pikë përkatësisht në çerekët 1-4, ndërsa Rebels realizuan 0, 14, 7 dhe 0.
Siç raporton Bleacher Report, ndeshja pati disa momente vendimtare: Jackson Arnold pati një pasim për Tavian McNair për 38 jardë që përfundoi me touchdown, ishte kapja dhe goli i parë i McNair si dhe goli i parë që Arnold hidhte si Rebel. Kayden McGee gjithashtu kontribuoi për UNLV duke i dhënë atyre epërsinë përkohshme. Për Memphis, Marcus Stokes dha goditje të gjatë gjatë ndeshjes, përfshirë një pasim të gjatë 48 jardësh, dhe më pas shërbeu për Hunter Tipton në një touchdown 16-jardësh; gjithashtu Jaylin Carter pati një përfundim që barazoi rezultatin gjatë ndeshjes.
Memphis mori kontrollin në pjesën e dytë, duke shënuar 17 pikë në çerekun e tretë dhe duke ruajtur avantazhin deri në fund. Mbrojtja e Tigers dhe ritmi sulmues në pjesën e dytë i shërbyen skuadrës për të mos lejuar rikthimin e UNLV, që nuk arriti të shënonte në 15 minutat e fundit.
Me këtë fitore Memphis shkon 1-0 në sezon, ndërsa UNLV mbetet 0-1; përmbledhjen dhe momentet kryesore të ndeshjes i gjeni të dokumentuara edhe nga Bleacher Report.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.