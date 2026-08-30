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Stanford kryeson 14-7 ndaj Hawai’i në gjysmë loje

· 2 min lexim

Stanford udhëheq me 14-7 ndaj Hawai’i në gjysmë loje pas një ndeshjeje të hapur në Palo Alto. Quarterback Davis Warren përfundoi pjesën e parë 10-of-19 për 132 jardë dhe një touchdown, ndërsa Micah Ford arriti 85 jardë në vrapim dhe shënoi një touchdown me 15 përpjekje. Receiverri Atticus Joseph kontribuoi me dy kapje për 28 jardë dhe një touchdown.

Sipas Bleacher Report, Stanford do të luajë pa titullarë Niki Prongos, i cili nuk do të jetë në dispozicion për shkak të një arsyeje të papërcaktuar; Prongos ishte redshirt senior dhe sezonin e kaluar ishte i vetmi lojtar në vijën ofensive që nisi të gjitha 12 ndeshjet në të njëjtin vend. Po ashtu, Hawai’i do të jetë pa kapësin kryesor Pofele Ashlock për shkak të një problemi me gjurin; Ashlock kishte udhëhequr skuadrën sezonin e kaluar me 76 kapje, 827 jardë dhe 8 touchdown, dhe mori vendin e dytë në All-Mountain West.

Gjatë dy periodave të para, Stanford shënoi nga një touchdown në çdo periudhë të parë dhe të dytë, ndërsa Hawai’i u përgjigj vetëm me një shënim në gjysmën e dytë të parë, duke çuar rezultatin në 14-7 në pushim. Në anën mbrojtëse, Gabe Kaminski shënoi 1.5 sacks dhe Matt Rose kryesoi skuadrën me katër takla totale (2 solo), duke ndikuar në ritmin e lojës të Hawai’i.

Ndeshja vijon dhe pritshmëritë janë për vazhdimin e një përballjeje të fortë në pjesën e dytë; përditësimet dhe statistikat e plota do t’i gjeni të publikuara nga Bleacher Report.

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