Mojsoska: Ministria e Drejtësisë ka në dispozicion vetëm 20 mijë euro për viktimat e dhunës ​“Mbrojtja e shkollës shqipe dhe protesta e Prishtinës”, libri që dokumenton protestën e viteve të ’90-ta Neymar në Botëror? Rai është skeptik: Nuk është në formën e tij më të mirë, kaloi shumë probleme Giroud: I zhgënjyer nga largimi i Maldinit, ndoshta një ditë do kthehemi bashkë te Milani Diplomacia ekonomike në fokusin e politikës së jashtme- Ministri Hoxha fton biznesmenët grekë të zgjerojnë aktivitetin në Shqipëri
Neymar në Botëror? Rai është skeptik: Nuk është në formën e tij më të mirë, kaloi shumë probleme

Një legjendë braziliane është skeptik në lidhje me pjesëmarrjen e Neymar në Kupën e Botës. Rai, ish-mesfushori, analizoi drejtpërdrejt situatën e ish-lojtarit të Barcelonës vetëm disa javë para fillimit të turneut.

“Ai nuk është në formë të mirë, ka pasur shumë probleme fizike. Ai nuk mund të kthehet në nivelin e tij, ka humbur pak shpejtësi. Natyrisht, është ende një talent i jashtëzakonshëm, por nuk është në formën e tij më të mirë”.

Sipas ish-lojtarit të PSG-së, çështja kryesore ka të bëjë me gjendjen e tij fizike dhe vazhdimësinë: në vitet e fundit, Neymar ka pasur disa sezone të vështira, për shkak të lëndimeve dhe ndryshimeve të klubit, duke u transferuar nga Parisi në Arabinë Saudite e më pas rikthimi në Brazil.

Një rrugë që në mënyrë të pashmangshme e ka ngadalësuar konkurrueshmërinë e tij në nivelet më të larta. Megjithatë, Raí nuk e ka përjashtuar plotësisht një rikthim në ekipin kombëtar, duke theksuar se vendimi përfundimtar i takon Ancelotit.

“Nëse ai do të kthehej, me siguri do të kishte një ndikim në dhomën e zhveshjes. Anceloti është një trajner inteligjent, ai do ta dijë nëse shpirti i tij mund ta ndihmojë ekipin”.

Lexo Gjithashtu