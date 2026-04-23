Neymar në Botëror? Rai është skeptik: Nuk është në formën e tij më të mirë, kaloi shumë probleme
Një legjendë braziliane është skeptik në lidhje me pjesëmarrjen e Neymar në Kupën e Botës. Rai, ish-mesfushori, analizoi drejtpërdrejt situatën e ish-lojtarit të Barcelonës vetëm disa javë para fillimit të turneut.
“Ai nuk është në formë të mirë, ka pasur shumë probleme fizike. Ai nuk mund të kthehet në nivelin e tij, ka humbur pak shpejtësi. Natyrisht, është ende një talent i jashtëzakonshëm, por nuk është në formën e tij më të mirë”.
Sipas ish-lojtarit të PSG-së, çështja kryesore ka të bëjë me gjendjen e tij fizike dhe vazhdimësinë: në vitet e fundit, Neymar ka pasur disa sezone të vështira, për shkak të lëndimeve dhe ndryshimeve të klubit, duke u transferuar nga Parisi në Arabinë Saudite e më pas rikthimi në Brazil.
Një rrugë që në mënyrë të pashmangshme e ka ngadalësuar konkurrueshmërinë e tij në nivelet më të larta. Megjithatë, Raí nuk e ka përjashtuar plotësisht një rikthim në ekipin kombëtar, duke theksuar se vendimi përfundimtar i takon Ancelotit.
“Nëse ai do të kthehej, me siguri do të kishte një ndikim në dhomën e zhveshjes. Anceloti është një trajner inteligjent, ai do ta dijë nëse shpirti i tij mund ta ndihmojë ekipin”.
