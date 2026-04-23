VIDEO/ Muçi shkakton drithërima, sulmuesi kuqezi pranë eurogolit në Turqi
Sulmuesi i Kombëtares, Ernest Muçi u aktivizua në minutën e 72-të në Kupë me Trabzonspor, në ndeshjen ndaj Samsunspor. Në minutën e 92-të, Muçi mori përsipër ekzekutimin e një goditje dënimi, duke “flirtuar” kështu me golin. Goditja e lojtarit kuqezi ishte mjaft e bukur, shkoi shumë pranë portës, çka shkaktoi drithërima në stadium. 25-vjeçari ka […]
Goditja e lojtarit kuqezi ishte mjaft e bukur, shkoi shumë pranë portës, çka shkaktoi drithërima në stadium. 25-vjeçari ka luajtur 23 ndeshje me Trabzonspor dhe ka realizuar 10 gola, ndërsa ka dhuruar edhe 3 asiste.
