NFL barazon rekordin e pikëve në Javën 1 në epokën e Super Bowl-it
Sezoni 2026 nisi me një javë të parë tejet të pasur me pikë, duke barazuar rekordin e vendosur më 2012 për totalin më të lartë të pikëve në Javën 1 në epokën e Super Bowl-it. Përballja e së hënës mes Kansas City Chiefs dhe Denver Broncos, ku u shënuan së bashku 41 pikë, bëri që totali i javës të arrinte 791 pikë.
Siç raporton nfl, para ndeshjes së së hënës në AFC West ekipet kishin një mesatare prej 50.0 pikësh të përbashkëta për ndeshje; finalja e javës e uli mesataren në 49.4.
Hyrja në sezon ishte kontrastante: ndeshja hapëse midis Seattle Seahawks dhe New England Patriots përfundoi 13-10, një duel i spikatur për mbrojtjet, por shumë takime të tjera u përshkallëzuan në ofensivë. Chicago Bears, me Caleb Williams, shënuan 59 pikë kundër Carolina Panthers — shifra më e lartë e klubit që nga viti 1980 — ndërsa Panthers shënuan 37, duke krijuar ndeshjen më të pasur me pikë në histori për Javën 1 me gjithsej 96 pikë. Baltimore Ravens realizuan 41 pikë ndaj Indianapolis Colts, dhe Buffalo Bills fituan 36-31 ndaj Houston Texans. Jacksonville Jaguars krijuan përparësi të mjaftueshme që Trevor Lawrence të mos luante në kuarterin e katërt në fitoren 34-10 ndaj Cleveland Browns, kurse Minnesota Vikings shënuan 39-22 ndaj Green Bay Packers dhe në një moment realizuan 22 pikë brenda 2:46 minutash në pjesën e katërt.
Kjo përqëndrim i lartë pikësh vjen në kundërshtim me pritshmëritë se mbrojtjet zakonisht do të jenë më të përgatitura në fillim sezoni, dhe rezultoi në barazimin e rekordit të javës së parë. Sipas nfl, totali i Javës 1 u barazua me rekordin e vitit 2012 prej 791 pikësh në epokën e Super Bowl-it.
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