Tiranë 20°C · Pjesërisht vranët 15 Shtator 2026
S&P 500 7,620 ▼0.48%
DOW 52,421 ▼0.29%
NASDAQ 26,186 ▼0.56%
NAFTA 102.84 ▲1.43%
ARI 4,334 ▼0.41%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1552 EUR/GBP 0.8558 EUR/CHF 0.9441 EUR/ALL 91.7653 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3148 EUR/TRY 56.1678 EUR/JPY 178.34 EUR/CAD 1.6050 EUR/USD 1.1552 EUR/GBP 0.8558 EUR/CHF 0.9441 EUR/ALL 91.7653 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3148 EUR/TRY 56.1678 EUR/JPY 178.34 EUR/CAD 1.6050
₿ CRYPTO
BTC $77,640 ▼ -0.2% ETH $2,497 ▼ -1.06% XRP $1.4081 ▲ +1.71% SOL $101.4000 ▼ -0.32%
S&P 500 7,620 ▼0.48 % DOW 52,421 ▼0.29 % NASDAQ 26,186 ▼0.56 % NAFTA 102.84 ▲1.43 % ARI 4,334 ▼0.41 % S&P 500 7,620 ▼0.48 % DOW 52,421 ▼0.29 % NASDAQ 26,186 ▼0.56 % NAFTA 102.84 ▲1.43 % ARI 4,334 ▼0.41 %
EUR/USD 1.1552 EUR/GBP 0.8558 EUR/CHF 0.9441 EUR/ALL 91.7653 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3148 EUR/TRY 56.1678 EUR/JPY 178.34 EUR/CAD 1.6050 EUR/USD 1.1552 EUR/GBP 0.8558 EUR/CHF 0.9441 EUR/ALL 91.7653 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3148 EUR/TRY 56.1678 EUR/JPY 178.34 EUR/CAD 1.6050
15 Sht 2026
Breaking
Kushtetuesja tha se arresti i Erion Veliajt ishte jo proporcional, Gjykata e Lartë shqyrton sot çështjen! I kërkohet që ta Revista franceze: Nga Thethi në Sarandë, nëntë mrekullitë e Shqipërisë që duhet t’i vizitoni të paktën një herë Përshesh me gjel deti — gjella tradicionale shqiptare e festave AGJENDA NDËRKOMBËTARE 15.09.2026 Sa i kushtoi Nju Jorkut “Oculus”, stacioni hekurudhor që ngjason me një katedrale?
Menu
NFL

NFL barazon rekordin e pikëve në Javën 1 në epokën e Super Bowl-it

· 2 min lexim

Sezoni 2026 nisi me një javë të parë tejet të pasur me pikë, duke barazuar rekordin e vendosur më 2012 për totalin më të lartë të pikëve në Javën 1 në epokën e Super Bowl-it. Përballja e së hënës mes Kansas City Chiefs dhe Denver Broncos, ku u shënuan së bashku 41 pikë, bëri që totali i javës të arrinte 791 pikë.

Siç raporton nfl, para ndeshjes së së hënës në AFC West ekipet kishin një mesatare prej 50.0 pikësh të përbashkëta për ndeshje; finalja e javës e uli mesataren në 49.4.

Hyrja në sezon ishte kontrastante: ndeshja hapëse midis Seattle Seahawks dhe New England Patriots përfundoi 13-10, një duel i spikatur për mbrojtjet, por shumë takime të tjera u përshkallëzuan në ofensivë. Chicago Bears, me Caleb Williams, shënuan 59 pikë kundër Carolina Panthers — shifra më e lartë e klubit që nga viti 1980 — ndërsa Panthers shënuan 37, duke krijuar ndeshjen më të pasur me pikë në histori për Javën 1 me gjithsej 96 pikë. Baltimore Ravens realizuan 41 pikë ndaj Indianapolis Colts, dhe Buffalo Bills fituan 36-31 ndaj Houston Texans. Jacksonville Jaguars krijuan përparësi të mjaftueshme që Trevor Lawrence të mos luante në kuarterin e katërt në fitoren 34-10 ndaj Cleveland Browns, kurse Minnesota Vikings shënuan 39-22 ndaj Green Bay Packers dhe në një moment realizuan 22 pikë brenda 2:46 minutash në pjesën e katërt.

Kjo përqëndrim i lartë pikësh vjen në kundërshtim me pritshmëritë se mbrojtjet zakonisht do të jenë më të përgatitura në fillim sezoni, dhe rezultoi në barazimin e rekordit të javës së parë. Sipas nfl, totali i Javës 1 u barazua me rekordin e vitit 2012 prej 791 pikësh në epokën e Super Bowl-it.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu