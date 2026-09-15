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15 Sht 2026
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NFL

Travis Kelce ngjitet në vendin e dytë për jardat e pritura të tight end-ave në histori

· 2 min lexim

Travis Kelce arriti një tjetër moment vendimtar në ndeshjen hapëse të Kansas City Chiefs kundër Denver Broncos, duke u ngjitur në vendin e dytë për jardat totale të pritura mes tight end-ave. Në pjesën e tretë, ai kapoi një pasim 59-jardësh nga Patrick Mahomes që e çoi përpara rivalit të gjatë Jason Witten.

Siç raporton nfl, para ndeshjes Kelce kishte 13,002 jardë të pritura dhe i duheshin 45 jardë për të kaluar Witten, i cili kishte 13,046; me receptionin prej 59 jardësh ai u rendit pas vetëm anëtarit të Hall of Fame Tony Gonzalez, i cili ka 15,127 jardë. Ky ishte edhe prurja më e gjatë e Kelce që nga Java 15 e vitit 2021, kur pati një reception 69-jardësh kundër Los Angeles Chargers.

Megjithëse është 36 vjeç dhe po ndërmerr sezonin e tij të 14-të — që disa e konsiderojnë si të mundshëm të fundit të karrierës — Kelce mbetet një figurë kryesore në pozicionin e tij. Ai është tre herë kampion i Super Bowl, 11 herë pjesëmarrës në Pro Bowl dhe katër herë All-Pro. Në fillim të sezonit ishte i pesti mes tight end-ave për pasime në gol me 82 dhe i treti për receptione me 1,080; gjithashtu ka rekordin e ndeshjeve me mbi 100 jardë për një tight end (38) dhe sezonin e tij më të mirë me 1,416 jardë në 2020.

Sipas nfl, sezoni sapo ka filluar dhe Kelce synon të ndihmojë Chiefs të rikthehen në nivelet e larta, ndërsa kjo radhitje e re në listën historike i shton një tjetër arritjeje të jashtëzakonshme karrierës së tij.

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