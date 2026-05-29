29 May 2026
Lidhje me trafikantët e drogës, SPAK dërgon për gjykim tre ish-punonjës policie Në Kaludh te Mbreti Agron Nga Saranda në Gjirokastër, rrjeti kriminal dhe roli i tre ish-policëve në skemë Ndërron jetë një 13-vjeçar nga Kumanova në një aksident trafiku në Çerkez "Final 4", tre skuadra në garë për titullin kampion, ja skenarët e javës finale
La Liga

Nga Del Bosque, Fabregas dhe Rodri, ja “përforcimet” që premton rivali i Perez te Real Madridi

Fushata zgjedhore presidenciale e Real Madridit po vijon me Enrique Riquelme që po përpiqet të vendosë agjendën e tij përballë Florentino Pérez, i cili ka reaguar duke mbrojtur njerëzit e vet dhe sukseset e klubit. Riquelme ka prezantuar projekte si “Ciudad del socio” në Valdebebas dhe propozime si ulja me 50% e kuotës së anëtarëve nëse nuk fitohet Champions League.

Në planin sportiv, ai pritet të shpallë këtë fundjavë emra për strukturën dhe skuadrën, përfshirë edhe Vicente del Bosque në drejtim. Për trajnerin janë përmendur disa emra si Cesc Fàbregas, Raúl, Pochettino dhe Roberto Martínez, ndërsa ide të tjera si Nagelsmann apo Arteta janë cilësuar më shumë spekulime. Mourinho, sipas raportimeve, nuk është pjesë e planeve.

Në merkato, Riquelme ka deklaruar se e ka “mbyllur dy yje ndërkombëtarë”, një prej tyre spanjoll. Emri më i përfolur është Rodri Hernández, mesfushori i Manchester City dhe “Topi i Artë” 2024, që ka edhe një vit kontratë. Përmenden gjithashtu Fabián Ruiz dhe Bernardo Silva si objektiva të mundshëm. Sipas raportimeve, çdo njoftim i hershëm mund të shkaktojë tension si te Real Madridi, ashtu edhe në kombëtaren spanjolle për shkak të Botërorit.

