Nga Garibaldi te Santanchè: pesha historike e fjalës në politikën italiane
Daniela Santanchè dha dorëheqjen si Ministre e Turizmit me një mesazh drejtuar Kryeministres Giorgia Meloni, në të cilin shkroi: “Unë bindem”.
“Unë bindem” e parë dhe e famshme në historinë italiane u shqiptua nga Giuseppe Garibaldi më 9 gusht 1866, pas fitores italiane në Bezzecca, e vetmja fitore në Luftën e Tretë të Pavarësisë, e cila synonte çlirimin e Venetos dhe Trentinos nga Perandoria Austro-Hungareze.
Ndërsa përparonte drejt Trentos në krye të Korpusit Vullnetar të Gjuetarëve Alpinë, ai mori urdhër nga Gjenerali Alfonso La Marmora të ndalonte dhe të tërhiqej, pas armëpushimit të afërt.
“Unë bindem” ishte përgjigjja lakonike e patriotit nëpërmjet telegramit (ende i ruajtur në Arkivat e Shtetit në Torino).
Kjo frazë iu tha edhe mbretit Mbretit Vittorio Emanuele II, gjatë takimit me të në Teano më 26 tetor 1860. /os/
