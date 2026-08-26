Nga Kamza në Bulqizë për të kultivuar dy parcela me hashash, arrestohet 37-vjeçari i dyshuar!
Policia e Dibrës njoftoi sot (26 gusht) se në fshatin Okshtun të Vogël, u zbuluan 2 parcela ku po kultivoheshin 215 bimë, aty ku u arrestua dhe 37-vjeçari nga Kamza.
Operacioni është koduar “Indicia” dhe po hetohet për bashkëpunëtorë të tjerë, kurse bimët narkotike u asgjësuan.
“Shërbimet e Komisariatit të Policisë Bulqizë, si rezultat i kontrolleve intensive në terren, bazuar edhe në informacionet e siguruara në rrugë operative, në fshatin Okshtun i Vogël, njësia administrative Ostren, zbuluan 2 parcela, në të cilat ishin kultivuar 215 bimë të dyshuara narkotike Cannabis Sativa. Gjatë ndërhyrjes, shërbimet e Policisë kapën në flagrancë shtetasin S. K., 37 vjeç, banues në Kamëz, Tiranë, i cili, në vijim të veprimeve të para hetimore, u arrestua si autor i dyshuar i kultivimit të bimëve narkotike”, bëri me dije policia.
Vijojnë veprimet hetimore për dokumentimin e plotë të rastit. Kurse materialet procedurale iu referuan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Dibër, për veprime të mëtejshme.
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