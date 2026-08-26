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Kronika

Nga Kruja në Tiranë për të shitur pistoletën, arrestohet te ‘Kthesa e Kamzës’ 26-vjeçari

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Nga Kruja në Tiranë

Një 26-vjeçar nga Kruja është arrestuar në Tiranë, pasi dyshohet se po transportonte një armë zjarri me qëllim shitjen e saj. Policia njofton se operacioni i koduar “Price” u finalizua nga shërbimet e Forcës së Posaçme Operacionale, në bashkëpunim me specialistët e Seksionit për Hetimin e Trafiqeve.

Sipas policisë, informacioni operacional lidhej me një person që po udhëtonte nga Kruja drejt Tiranës me një armë zjarri në automjet. 26-vjeçari, me inicialet N. D., banues në Krujë, u arrestua në vendin e quajtur “Kthesa e Kamzës”.

Gjatë kontrollit të automjetit që drejtonte, efektivët gjetën dhe sekuestruan një pistoletë, e cila dyshohet se ishte siguruar dhe po transportohej për t’u shitur në Tiranë.

Në cilësinë e provës materiale u sekuestruan gjithashtu automjeti me të cilin lëvizte 26-vjeçari dhe celulari i tij. Policia bën me dije se hetimet vijojnë për identifikimin dhe ndalimin e personave të tjerë që mund të jenë përfshirë në këtë rast, si dhe për dokumentimin e plotë të rrethanave të ngjarjes.

Njoftimi i plotë:

Lëvizte nga Kruja në Tiranë, për të shitur një pistoletë, arrestohet 26-vjeçari. Sekuestrohet arma, automjeti me të cilin lëvizte i arrestuari dhe celulari i tij. Shërbimet e Forcës së Posaçme Operacionale, në bashkëpunim me specialistët e Seksionit për Hetimin e Trafiqeve, si rezultat i administrimit të menjëhershëm të informacionit të siguruar në rrugë operative, për një shtetas që po levizte drejt Tiranës, me armë zjarri, në automjet, finalizuan operacionin e koduar “Price”, gjatë të cilit u arrestua te vendi i quajtur “Kthesa e Kamzës”, shtetasi N. D., 26 vjeç, banues në Krujë.

Nga kontrolli në automjetin që drejtonte 26-vjeçari u gjet 1 armë zjarri (pistoletë) që dyshohet se ishte siguruar dhe po transportohej me qëllim shitjen në Tiranë. Vijon hetimi për identifikimin dhe ndalimin e shtetasve të tjerë që mund të jenë përfshirë në këtë rast kriminal, si dhe për dokumentimin ligjor të të gjitha rrethanave të tij.

Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë, për veprime të mëtejshme.

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