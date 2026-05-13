☁️
Tiranë 18°C · Vranët 13 May 2026
S&P 500 7,425 ▲0.32%
DOW 49,519 ▼0.49%
NASDAQ 26,310 ▲0.85%
NAFTA 102.21 ▲0.03%
ARI 4,705 ▲0.4%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1739 EUR/GBP 0.8675 EUR/CHF 0.9166 EUR/ALL 95.3433 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.3662 EUR/TRY 53.2999 EUR/JPY 185.02 EUR/CAD 1.6078 EUR/USD 1.1739 EUR/GBP 0.8675 EUR/CHF 0.9166 EUR/ALL 95.3433 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.3662 EUR/TRY 53.2999 EUR/JPY 185.02 EUR/CAD 1.6078
₿ CRYPTO
BTC $78,793 ▼ -1.92% ETH $2,243 ▼ -0.98% XRP $1.4140 ▼ -0.76% SOL $90.7000 ▼ -3.5%
S&P 500 7,425 ▲0.32 % DOW 49,519 ▼0.49 % NASDAQ 26,310 ▲0.85 % NAFTA 102.21 ▲0.03 % ARI 4,705 ▲0.4 % S&P 500 7,425 ▲0.32 % DOW 49,519 ▼0.49 % NASDAQ 26,310 ▲0.85 % NAFTA 102.21 ▲0.03 % ARI 4,705 ▲0.4 %
EUR/USD 1.1739 EUR/GBP 0.8675 EUR/CHF 0.9166 EUR/ALL 95.3433 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.3662 EUR/TRY 53.2999 EUR/JPY 185.02 EUR/CAD 1.6078 EUR/USD 1.1739 EUR/GBP 0.8675 EUR/CHF 0.9166 EUR/ALL 95.3433 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.3662 EUR/TRY 53.2999 EUR/JPY 185.02 EUR/CAD 1.6078
13 May 2026
Breaking
Filkov: Pres përgjigje mbi bazën e të cilave fakte dhe argumente është marrë vendimi për të ndaluar hetimin për mazutin Çfarë ndodh me Vjosa Osmanin nëse LDK nuk del me rezultat të mirë zgjedhor? – Përgjigjet Zemaj Peleshi i drejtohet Komisionit të Venecias për opinion mbi projektligjin e financimit të partive politike Berisha: Integrimi europian është marrë peng nga qeveria e Ramës Ekonomia ruse në vështirësi, Moska përballet me tkurrje dhe deficit rekord
Menu
Politika

Nga pr/ligji për sigurimet shoqërore tek projektet, vendimet e Këshillit të Ministrave

· 2 min lexim

Këshilli i Ministrave zhvilloi sot në 13 maj mbledhjen e radhës, ku miratoi një sërë vendimesh që prekin fusha të ndryshme të jetës ekonomike dhe sociale në vend.

Në fokus të diskutimeve ishin projektet për zhvillimin e territorit, mbështetja për fermerët dhe ndryshimet në kuadrin ligjor të sigurimeve shoqërore. Qeveria vendosi të miratojë masën e dëmshpërblimit për pronarët e kafshëve të prekura nga murtaja e ruminantëve të vegjël gjatë vitit 2025.

Gjithashtu u miratuan ndryshime në rregulloren për funksionimin e stacioneve të plazhit, në prag të sezonit turistik veror. Një tjetër vendim ishte ngarkimi i Fondit Shqiptar të Zhvillimit për realizimin e fazës paraprake të projektit “Parku i Besimit”.

Në mbledhje u vendos edhe krijimi i Fondit të Gjelbër të Pemëve, që synon zhvillimin e hapësirave publike dhe mbrojtjen e mjedisit. Po ashtu, qeveria dha mendimin e saj për projektligjin joqeveritar “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”. Vendimet e marra pritet të kenë ndikim në sektorë të ndryshëm, nga bujqësia dhe turizmi, deri te infrastruktura dhe politikat sociale.

Njoftimi i qeverisë shqiptare:

Agjencia për Media dhe Informim ju bën me dije vendimet e miratuara në mbledhjen e sotme të qeverisë datë 13.05.2026 si më poshtë:

Këshilli i Ministrave vendosi:

-Miratimin për përcaktimin e masës së vlerës së dëmit të dëmshpërblimit të pronarëve për kafshët e therura, të eleminuara, të shkatërruara, të groposura nga sëmundja e murtajës së ruminantëve të vegjël në vitin 2025.

-Miratimin e Rregullores “Për kushtet dhe kriteret e ushtrimit të veprimtarisë së stacionit të plazhit”, të ndryshuar.

 -Ngarkimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si autoritet kontraktor për realizimin e fazës paraprake të projektit “Parku i Besimit”

-Krijimin, funksionimin dhe administrimin e Fondit të Gjelbër të Pemëve, në kuadër të zhvillimit të territorit e të hapësirave publike

-Dhënien e mendimit Kuvendit të Republikës së Shqipërisë për projektligjin joqeveritar “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”.

/tvklan.al

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu