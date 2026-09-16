Serbia me dy fitore në tri ndeshjet e para të Evropianit të volejbollit — të mërkurën ndaj Danimarkës
Dueli i raundit të 4-t të Grupit C në Tampere, Serbi – Danimarkë, luhet të mërkurën (16 shtator) në orën 16:00; transmetim në RTS 2 dhe Arena 1 Premium
Volejbollistët e Serbisë kanë nisur në mënyrë të suksesshme Kampionatin Evropian, duke regjistruar dy fitore në tri ndeshjet e para të garës. Me këtë bilanc pozitiv, përfaqësuesja serbe ka hedhur hapa të rëndësishëm drejt objektivit të saj në këtë Evropian.
Ndeshja e radhës për Serbinë do të jetë dueli i raundit të katërt të Grupit C, që zhvillohet në Tampere të Finlandës, ku serbët do të përballen me Danimarkën. Takimi është caktuar për të mërkurën, më 16 shtator, dhe do të nisë në orën 16:00.
Bëhet fjalë për një ndeshje me rëndësi të veçantë për përfaqësuesen serbe. Kalimi në raundin tjetër të garës praktikisht është i siguruar, por objektivi i Serbisë është që të shmangë, nëse është e mundur, vendet e treta dhe të katërta në grup, për të siguruar një pozicion sa më të favorshëm në vazhdim të Kampionatit Evropian.
Për tifozët që duan ta ndjekin këtë duel, transmetimi televiziv është siguruar: ndeshja Serbi – Danimarkë do të transmetohet drejtpërdrejt në kanalet RTS 2 dhe Arena 1 Premium.
Burimi: Danas
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