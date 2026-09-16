RIK shpall listën “Rasim Ljajiç – Ljudski (SDP – CDP)”: 250 emra, numri 4 në fletëvotim
Komisioni Republikan i Zgjedhjeve shpalli listën e koalicionit SDP–CDP për zgjedhjet e parakohshme të 25 tetorit; bartës i listës është Xhenan Palamar nga Novi Pazari
Komisioni Republikan i Zgjedhjeve (RIK) shpalli listën zgjedhore “RASIM LJAJIĆ – Ljudski (SDP – CDP)” për zgjedhjet e parakohshme parlamentare të Serbisë, të caktuara për 25 tetor.
Lista përmban plot 250 emra dhe në fletëvotim do të mbajë numrin rendor 4. Bartës i saj është Xhenan Palamar, menaxher i diplomuar nga Novi Pazari.
Bëhet fjalë për një listë të pakicës boshnjake, produkt i koalicionit mes Partisë Socialdemokrate (SDP) dhe Partisë Qytetare Demokratike (CDP). Shumica e kandidatëve vijnë nga Novi Pazari, Tutini, Sjenica, Prijepolja dhe Priboji – mjekë, inxhinierë, profesorë, menaxherë e profesionistë të tjerë.
Me këtë shpallje, lista e Rasim Ljajiçit bëhet lista e dytë e pakicave që RIK zyrtarizon për zgjedhjet e 25 tetorit, pas Aleancës së Hungarezëve të Vojvodinës.
Burimi: Danas
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.