Protesta globale për çmimet e larta të karburanteve: nga Siria te Filipinet, lufta me Iranin po e paguan qytetari i zakonshëm
Protestues në mbarë botën kanë dalë në rrugë për të shprehur zemërimin ndaj çmimeve të larta të karburanteve dhe ndërprerjeve të shpeshta të energjisë, ndërsa lufta me Iranin po e shtyn koston e energjisë gjithnjë e më lart.
Çmimet e naftës u rikthyen javën e kaluar mbi shifrën e 100 dollarëve për fuçi, pas sulmeve të reja amerikane ndaj cisternave iraniane në Gjirin Persik dhe ndezjes sërish të luftimeve në Jemen, që po kërcënojnë lundrimin në Ngushticën e Bab al-Mandebit.
Për Shtetet e Bashkuara, kjo ka sjellë çmime të larta të benzinës dhe paralajmërime të ashpra për familjet që mbështeten te vaji i ngrohjes për dimrin, ndërsa analistët parashikojnë një rritje 30 për qind të çmimeve mes luftës me Iranin.
Ndërsa çmimi i karburantit rritet, rritet edhe zemërimi i njerëzve që nuk mund të paguajnë më benzinën, të shkojnë në punë, të mbajnë bizneset hapur apo të kryejnë shërbime thelbësore.
Në Siri, protestuesit dogjën goma në një autostradë të ngarkuar. Në Guatemalë, bllokuan rrugët për të kërkuar veprim të menjëhershëm nga qeveria. Dhe në Portugali, drejtues biznesesh dhe punëtorë marshuan drejt shtëpisë së kryeministrit.
Në Siri, rritja e menjëhershme e çmimeve të karburantit fundjavën e kaluar ndezi protesta në të gjithë vendin, më të mëdhatë që nga rënia e regjimit të Asadit dy vjet më parë. Qeveria siriane e rriti përkohësisht çmimin e naftës në 175 paund sirianë (1.43 dollarë) për litër – rreth 40 për qind më shumë – sipas agjencisë shtetërore SANA, ndërsa çmimet e gazit u rritën me mbi 25 për qind.
Ministria siriane e Energjisë tha se rritjet e menjëhershme vijnë nga rritja globale e çmimeve të karburantit dhe mirëmbajtja e vazhdueshme në rafinerinë më të madhe të vendit, Baniyas, që e ka rritur varësinë nga importet.
Të dielën, demonstruesit bllokuan autostradën Hasaka–Deir ez-Zor, ku dogjën goma dhe ndaluan cisternat e naftës, sipas ACLED, monitoruesit global të konflikteve.
“Të gjithë të pranishmit këtu duan ulje të çmimeve të naftës. Nuk duam paga më të larta, duam karburant më të lirë,” i tha Reuters-it protestuesi sirian Yasser Salim.
Në Guatemalë javën e kaluar, grupe kamionistësh dhe protestues të tjerë bllokuan autostrada dhe shkaktuan dëme në pjesë të ndryshme të vendit, sipas Associated Press. Kongresi i vendit po punon tashmë për një ligj që do të vendoste një tavan çmimesh deri në fund të vitit, i cili do të subvenciononte importuesit e karburantit nëse çmimet tejkalojnë tavanin e caktuar.
Në Portugali, rreth 80 vetë protestuan të shtunën në qytetin bregdetar Espinho kundër çmimeve të larta të gazit dhe kostos së lartë të jetesës, duke marshuar deri te shtëpia e kryeministrit Luís Montenegro. Të hënën, qeveria portugeze njoftoi një paketë të re masash për lehtësimin e krizës së çmimeve të karburantit, përfshirë mbështetje për transportuesit e mallrave, shoferët e taksive, zjarrfikësit dhe sektorin social.
Në Francë, rreth 50 peshkatarë bllokuan të martën një depo të madhe karburanti në qytetin bregdetar jugor Fos-sur-Mer, në shenjë proteste kundër çmimeve të larta, sipas BFMTV. Bllokada zgjati disa orë dhe protestuesit u përplasën për pak çaste me policinë.
Ndërkohë në Filipine, punëtorët e grupit të transportit Manibela dolën në grevë të hënën kundër rritjes së çmimeve të karburantit, duke kërkuar subvencione qeveritare dhe heqjen e taksave të karburantit, ndërsa kompanitë e naftës njoftuan një tjetër rritje çmimesh që hyri në fuqi të martën.
Burimi: CNN — https://www.cnn.com/2026/09/15/world/fuel-prices-protests-iran-war-intl?cid=external-feeds_iluminar_meta
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