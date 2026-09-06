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06 Sep 2026
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Kronika

Nis marshimi i protestuesve në ditën e 99-të, paralajmërojnë të jenë prezentë në nisjen e sesionit Parlamentar

· 1 min lexim

Protesta në ditën e 96-të të saj ka vazhduar edhe sot me thirrjet e zakonshme. Me ardhjen e muajit shtator është vënë re dhe një rritje e numrit të qytetarëve që i bashkohen protestës.

Po ashtu ata kanë paralajmëruar se të martën e datës 8 shtator do të jenë para Parlamentit, me nisjen e sesionit të ri Parlamentar.

Protestuesit deklarojnë se nuk do të tërhiqen dhe se do të vijojnë qëndresën deri në realizimin e kërkesave të tyre.

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