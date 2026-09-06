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06 Sep 2026
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Bota

Netanyahu kërcënon Iranin: Do të marrë një goditje që as nuk e imagjinon

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Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka paralajmëruar Iranin se do të përballet me një sulm të fuqishëm nëse ndërmerr ndonjë sulm të ri ndaj Izraelit, ndërsa tensionet mes dy vendeve vijojnë të jenë të larta.

“Nëse Irani bën një gabim dhe na sulmon, do të marrë një goditje që as nuk mund ta imagjinojë”, deklaroi Netanyahu gjatë mbledhjes javore të qeverisë izraelite.

Netanyahu pretendoi se Izraeli është aktualisht “më i fortë se kurrë”, ndërsa kundërshtarët e tij janë “më të dobët se kurrë”. Ai vlerësoi gjithashtu bashkëpunimin me Shtetet e Bashkuara, duke thënë se dy vendet kanë arritur rezultate të rëndësishme kundër kërcënimeve që, sipas tij, vijnë nga Irani.

Kryeministri izraelit deklaroi se Izraeli dhe SHBA-ja kanë goditur kërcënimin e lidhur me programin bërthamor dhe raketat balistike të Iranit, si dhe kanë dobësuar atë që ai e cilësoi si “boshti iranian”.

Komentet e Netanyahut vijnë rreth 50 ditë përpara zgjedhjeve të Knessetit, të planifikuara për 27 tetor, në një kohë kur sondazhet tregojnë rënie të mbështetjes për të dhe partinë e tij Likud.

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