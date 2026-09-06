Abissnet Superiore: Mbyllet java e tretë, Egnatia ruan ritmin perfekt
Java e tretë e kampionatit “Abissnet Superiore” u mbyll këtë të diel, duke dhuruar gola, emocione dhe rezultate të rëndësishme për skuadrat që synojnë objektivat e tyre në sezonin e ri.
Egnatia vijon me ritëm perfekt në këtë fillim kampionati. Rrogozhinasit mposhtën 2-1 Skënderbeun në “Arena Egnatia”, duke regjistruar fitoren e tretë radhazi dhe duke konfirmuar formën e mirë në javët e para të sezonit.
Fitore të rëndësishme regjistroi edhe Teuta, që triumfoi 3-1 në transfertë ndaj KF Laçit, duke marrë tri pikë me vlerë në një përballje të luftuar.
Në “Loro Boriçi”, Partizani siguroi fitoren e parë të sezonit të ri, duke mposhtur Vllazninë me rezultatin 3-2. Të kuqtë zhvilluan një ndeshje me ritëm dhe karakter, duke marrë tri pikët e para në kampionat.
Një tjetër fitore e rëndësishme ishte ajo e Tiranës. Bardheblutë triumfuan 4-0 ndaj FK Vorës në “Selman Stërmasi”, duke reaguar pas dy humbjeve në dy javët e para dhe duke marrë fitoren e parë në këtë sezon.
Java e tretë u mbyll në “Elbasan Arena”, aty ku Dinamo City mposhti AF Elbasanin me rezultatin 2-1. Blutë regjistruan kështu fitoren e dytë radhazi, duke vijuar ecurinë pozitive në kampionat.
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