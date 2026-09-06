SHBA 30–Italia 24 në pushim: Italia e fortë në mbrojtje, SHBA nuk gjen trepikëshat
Në pushim të përballjes së Kupës së Botës së FIBA për femra, SHBA kanë 30 pikë kundrejt 24 të Italisë, por në çerekun e dytë shteti amerikan ka dalë i pafokusuar. Italia ka përdorur një kombinim zonash dhe lojë shumë fizike në mbrojtje, duke i bërë amerikanet të punojnë shumë për çdo pikë.
Siç raporton Bleacher Report, SHBA shënoi vetëm 11 pikë në çerekun e dytë dhe po has vështirësi të mbajë nën kontroll Cecilie Zandalasini, e cila kryeson listën e shënuesve me nëntë pikë në pushim. Asnjë lojtar amerikan nuk ka më shumë se gjashtë pikë, dhe skuadra ende nuk ka shënuar asnjë trepikësh; 12 nga 30 pikët e SHBA-së vijnë nga vija e lëndimeve. Formacionet më të reja kanë dhënë shpërthime pozitive, por veteranet Breanna Stewart, Chelsea Gray, Napheesa Collier dhe Kahleah Copper kanë shënuar së bashku vetëm 11 pikë, me 2 nga 11 gjuajtje të sakta (18.1%) në pjesën e parë.
Për pjesën e dytë, SHBA duhet të gjejë ritmin në perimeter dhe të lehtësojë presionin përmes goditjeve të sakta nga larg, ndërsa Italia do të kërkojë të vazhdojë me intensitetin fizik dhe rotacionet zonale që po i japin rezultat. Lojtarët e rinj të amerikanëve kanë dhënë prova pozitive, por zhvillimi i ndeshjes do të varet nga rikthimi i formës së veteranëve.
Sipas Bleacher Report, pritshmëritë janë që loja të intensifikohet në pjesën e dytë dhe se ndryshimet e taktikes do të jenë vendimtare për rezultatin përfundimtar.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.