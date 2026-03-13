Një president që po padit veten? Pse padia prej 10 miliardë dollarësh e Trump mund të dështojë
Ekspertët thonë se vendimi i Trump për të paditur për deklaratat e tij tatimore të publikuara rrezikon ta vendosë atë në krye të organizimit të pagesës së tij.
Qindra padi janë ngritur kundër qeverisë së Shteteve të Bashkuara që kur Donald Trump u rikthye në presidencë.
Megjithatë, njëra prej tyre kishte një paditës të habitshëm: vetë Trumpin.
Para 29 janarit, asnjë president në detyrë nuk e kishte paditur kurrë qeverinë e tij në gjykatë. Tani, avokatët dhe ekspertët ligjorë përballen me një pyetje të vështirë: A mund të ndalet padia?
Një datë gjyqi nuk është caktuar deri më tani, por ekspertët bien dakord se, për mirë a për keq, qeveria do të kërkojë ta çojë ankesën në një përfundim të shpejtë.
Në zemër të çështjes është pretendimi i Trump se qeveria federale duhet të mbahet përgjegjëse për rrjedhjen e deklaratave të tij federale të taksave gjatë mandatit të tij të parë si president.
Personi përgjegjës, Charles “Chaz” Littlejohn, është tashmë pas hekurave. Megjithatë, Trump dëshiron që Departamenti i Thesarit dhe një nga agjencitë e tij, Shërbimi i të Ardhurave të Brendshme (IRS), të paguajnë dëmshpërblim në shumën prej 10 miliardë dollarësh – të paktën.
Por analistët thonë se implikimet etike të çështjes dhe rrethanat që e rrethojnë atë mund të prishin planet e Trump për të kërkuar paratë.
“Kjo është një padi e çuditshme kundër Donald Trump ku nuk është tërësisht performative”, tha Samuel Brunson, një profesor në Shkollën e Drejtësisë të Universitetit Loyola në Çikago.
“Ai ka një ankesë legjitime. Rrjedhja e informacionit është një gabim i vërtetë dhe është një gabim që Kongresi e ka njohur.”
Por, nëse shkojmë përtej këtij fakti, Brunson shpjegoi se pretendimi i Trump “nuk është i shkëlqyer”.
Një padi historike
Çështja e Trump ka të bëjë me ngjarje që filluan në vitin 2017, kur Littlejohn u ripunësua si kontraktor qeveritar për firmën konsulente Booz Allen.
Në atë kohë, Trump po bënte bujë për refuzimin e tij për të publikuar deklaratat e tij tatimore, siç kishte qenë zakon për presidentët e ardhshëm dhe siç ai vetë kishte premtuar të bënte.
Deklarat tatimore ruhen nga ligje të rrepta të privatësisë, por që nga vitet 1970, çdo president përveç Trump i ka bërë publike të vetat si një gjest transparence.
Mes polemikave, ndërsa punonte në një kontratë me IRS-në, Littlejoin vodhi dosjet tatimore të Trump. Më pas ai i ndau dokumentet me mediat kryesore.
Në vitin 2020, The New York Times publikoi një seri artikujsh që detajuan se si Trump, i cili ishte i pasur, kishte paguar pak ose aspak taksë federale mbi të ardhurat gjatë 15 viteve të mëparshme.
Më pas, në vitin 2021, ProPublica u mbështet në rrjedhjet e informacionit të Littlejohn për të përshkruar mospërputhjet midis mënyrës se si bizneset e Trump raportuan pasuritë e tyre tek autoritetet tatimore, kundrejt huadhënësve.
Rrjedhjet e informacionit, sipas padisë së Trump, ishin të motivuara politikisht dhe “shkaktuan dëme të konsiderueshme dhe të pariparueshme” për presidentin, djemtë e tij dhe interesat e tij të biznesit.
Edhe pse Littlejohn nuk ishte punonjës qeveritar, padia e Trump argumenton se IRS ishte përgjegjëse për veprimet e tij.
Trump nuk është presidenti i parë amerikan që padit qeverinë federale. Por përpjekjet e mëparshme erdhën pasi presidentët në fjalë kishin lënë Shtëpinë e Bardhë.
Në vitin 1974, për shembull, ish-Presidenti i përfshirë në skandale, Richard Nixon, ngriti një padi në një përpjekje për të ruajtur kontrollin e dokumenteve të tij presidenciale, duke e quajtur publikimin e tyre të parashikuar një shkelje të privatësisë.
Por ndryshe nga Trump, ekspertët vërejnë se Nixon nuk ishte më në detyrë në atë kohë dhe ai nuk po kërkonte kompensim financiar.
Vetë Trump ka paraqitur më parë ankesa ligjore kundër asaj që ai i konsideron hetime të padrejta qeveritare. Por këto pretendime u paraqitën kur Trump ishte qytetar privat, në vitet 2023 dhe 2024, midis mandatit të tij të parë dhe të dytë.
Megjithatë, tani që është rikthyer në detyrë, Trump ka fuqinë t’i zgjidhë këto ankesa në favor të tij, si dhe çështjen e IRS-së.
Raportet kanë treguar se ai po kërkon 230 milionë dollarë kompensim nga Departamenti i Drejtësisë (DOJ), i cili është nën autoritetin e tij, njësoj si IRS-ja.
Një fushë etike e minuar
Organizatat qeveritare të etikës, ish-zyrtarët e IRS dhe avokatët e taksapaguesve kanë kërkuar tashmë që një gjykatë federale në Florida të hedhë poshtë çështjen e fundit si një konflikt të qartë interesi.
Midis grupeve të përfshira është Common Cause, një organ mbikëqyrës qeveritar jopartiak. Në shkurt, ajo paraqiti një dokument ligjor duke argumentuar se çështja duhet të shtyhet të paktën derisa Trump të largohet nga detyra.
Përndryshe, çështja rrezikon t’u hapë rrugën presidentëve për të negociuar zgjidhjet e tyre ligjore me agjencitë nën kontrollin e tyre të drejtpërdrejtë, duke fituar paratë e taksapaguesve pa kufizime.
Për Abigail Bellows, drejtoreshë e lartë e politikave të Common Cause për antikorrupsionin dhe llogaridhënien, mënyra se si do të vazhdojë çështja do të jetë një provë nëse pushteti i presidentit do të mbetet i pakontrolluar.
“Në të vërtetë nuk ka të bëjë vetëm me paratë. Ka të bëjë edhe me një shfaqje force, duke testuar besnikërinë e zyrtarëve të lartë, duke testuar se sa larg mund t’i shtyjë gjykatat, duke testuar se sa i heshtur do të jetë Kongresi dhe duke parë nëse një president është në gjendje t’i shkatërrojë agjencitë e tij”, tha Bellows.
“Dhe nëse askush nuk i shtyp frenat, atëherë çfarë tjetër mund të bëjë?”
Edhe Trump ka pranuar optikën e dyshimtë të paditjes së qeverisë së tij.
“Nëse e paguaj veten, kjo në një farë mënyre nuk do të duket kurrë mirë,” u tha Trump gazetarëve në Air Force One në janar. Ai sugjeroi se zgjidhja mund të jetë dhurimi i çdo kompensimi monetar ose dëmshpërblimi që merr.
“Askush nuk interesohet se sa shkon për bamirësi të mira,” vazhdoi Trump. “Pra, ju zgjidhni duke u dhënë bamirësive shumë para, dhe unë mendoj se ne do të bëjmë diçka të tillë.”
Por ekziston një pengesë e rëndësishme ligjore kundër Trump që merr para nga qeveria e tij.
Kushtetuta e SHBA-së përmban atë që quhet Klauzola e Pagave, e cila e ndalon presidentin të marrë ndonjë kompensim, përtej pagës së tij, nga qeveria federale.
Nikhel Sus, këshilltari kryesor për organizatën mbikëqyrëse Qytetarët për Përgjegjësi dhe Etikë në Uashington, i tha Al Jazeera se çdo zgjidhje që Trump mund të fitojë do të shkelte Klauzolën e Pagave, edhe nëse ai do ta drejtonte atë në një organizatë bamirësie.
“Një pagesë e drejtuar me urdhër të presidentit për një organizatë bamirësie specifike të zgjedhur prej tij do të ishte një përfitim indirekt për presidentin, edhe pse ai nuk është personi që i merr paratë”, shpjegoi Sus
Kur paditësi kontrollon mbrojtjen
Normalisht, Departamenti i Drejtësisë do të mbronte qeverinë federale kundër padive të tilla civile.
Por Departamenti i Drejtësisë ka parë pavarësinë e tij të gërryhet nën udhëheqjen e Trump, dhe zyrtari i tij i lartë, Prokurorja e Përgjithshme Pam Bondi, është një aleat i ngushtë politik i presidentit.
Që çështja të ecë përpara, Sus tha se avokatët që përfaqësojnë Departamentin e Drejtësisë kanë një detyrim etik për të shmangur çdo konflikt interesi.
Por Trump ka “pohuar një pikëpamje maksimaliste të autoritetit të tij sipas Kushtetutës”, shpjegoi Sus, dhe nuk ka gjasa që Departamenti i Drejtësisë të veprojë në mënyrë të pavarur nga dëshirat e Trump.
Ky konflikt interesi ka të ngjarë të ngrejë vetulla në gjykatë, shtoi Sus, dhe një gjyqtar mund të kërkojë të minimizojë ndikimin e Trump mbi mbrojtjen e Departamentit të Drejtësisë.
“Pozicioni i tij është se ai ka kontroll dhe mbikëqyrje të drejtpërdrejtë mbi çdo punonjës të degës ekzekutive, apo jo?” tha Sus.
“Pra, ai nuk mundet, në këtë rast, të argumentojë se Departamenti i Drejtësisë është i dallueshëm nga mbikëqyrja e tij dhe Shtëpia e Bardhë, sepse ai ka argumentuar të kundërtën me shkrim në shumë raste.”
Gjykata mund të zgjedhë një vonesë. Ose mund të emërojë një avokat të pavarur për të mbrojtur qeverinë federale, dikë që nuk ka lidhje me Shtëpinë e Bardhë të Trump.
Spas Sus, secila mundësi do ta pengonte presidentin të negocionte një zgjidhje me Departamentin e tij të Drejtësisë.
Por avokatë si Bellows paralajmërojnë se, pa një siguri për të parandaluar Departamentin e Drejtësisë të përkulet ndaj kërkesave të tij, Trump në thelb do të ishte në gjendje të përcaktonte çmimin e tij.
“Nëse ai ka sukses dhe Departamenti i Drejtësisë pajtohet me këtë grabitje, atëherë ky bëhet standardi i ri për mënyrat se si ne i injorojmë konfliktet e interesit dhe e përdorim sistemin tonë gjyqësor si një mënyrë për të pasuruar njerëzit që aktualisht janë në detyrë,” tha Bellows.
“Ekziston rreziku i një lirie të plotë për të gjithë.”
Megjithatë, në një deklaratë për median, Departamenti i Drejtësisë mohoi potencialin për sjellje të papërshtatshme.
“Në çdo rrethanë, të gjithë zyrtarët në Departamentin e Drejtësisë ndjekin udhëzimet e zyrtarëve të etikës së karrierës,” tha ajo.
Avokatët personalë të Trump nuk iu përgjigjën një kërkese për koment deri në kohën e publikimit.
Mediat, përfshirë The New York Times, raportuan mbi informacionin tatimor të rrjedhur të Donald Trump.
Një çështje numrash
Por konfliktet e interesit nuk janë pengesa e vetme me të cilën përballet padia e Trump kundër IRS-së. Avokatët paralajmërojnë se disa nga pretendimet që ai bën në ankesën e tij mund t’i rezistojnë shqyrtimit.
Për shembull, ekziston një statut parashkrimi dyvjeçar i integruar në ligjin që Trump po përdor për të paditur qeverinë.
Padia e Trump pretendon se dritarja dyvjeçare duhet të fillojë kur Littlejohn u dënua në janar 2024. Grupe si Common Cause, megjithatë, argumentojnë se ora filloi të ecë në vitin 2020 kur u botuan artikujt e parë rreth taksave të Trump.
Që argumenti i Trump të mbajë peshë, sipas kundërshtarëve të tij, ai duhet të tregojë se nuk ishte në dijeni të shkeljes në kohën e publikimit.
Por ky pretendim mund të minohet nga komentet publike të vetë Trump në atë kohë. Ai postoi në mediat sociale rreth mbulimit të The New York Times, duke përshkruar zbulimet e saj si të bazuara në informacione “të marra në mënyrë të paligjshme”.
“Mund të ketë qenë dikush tjetër që ka shkruar në emër të tij në Twitter, por të paktën është provë e fortë se ai ishte në dijeni të kësaj rrjedhjeje informacioni më shumë se dy vjet më parë”, tha Brunson, profesori i drejtësisë në Loyola.
Pastaj, lind pyetja se si Trump dhe avokatët e tij arritën në shumën prej “të paktën” 10 miliardë dollarësh dëmshpërblim.
Në mënyrë tipike, formula për dëmshpërblimet në një rast si ky është 1,000 dollarë për çdo zbulim të paautorizuar nga një punonjës qeveritar, tha Sus.
Në vend të kësaj, padia e Trump argumenton se atij duhet t’i jepen 1,000 dollarë jo vetëm për rrjedhjen fillestare të Littlejohn, por për çdo “zbulim të mëvonshëm nga palë të treta, duke përfshirë The New York Times, ProPublica dhe nga shumë platforma të tjera të shtypura, transmetuese, kabllore, media sociale dhe platforma të tjera”.
Një llogaritje e tillë është “plotësisht e pambështetur nga asnjë jurisprudencë; gjykata të shumta e kanë hedhur poshtë këtë”, tha Sus.
Edhe Brunson tha se metoda e përdorur nga avokatët e Trump “tendon besueshmërinë”.
“Nuk kam aq imagjinatë sa duhet për të kuptuar se si ai u dëmtua me 10 miliardë dollarë, duke pasur parasysh se u rizgjodh në presidencë”, tha Brunson.
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, përballet me pengesa ligjore në përpjekjen e tij për të marrë dëmshpërblim nga qeveria federale
Punonjës apo kontraktor?
Vetë Littlejohn mund të jetë një pengesë për suksesin e çështjes së Trump.
Për të vlerësuar pretendimet e Trump, një gjykatë do të duhet të peshojë gjithashtu nëse IRS duhet të mbahet përgjegjëse për veprimet e njërit prej kontraktorëve të saj.
Padia e Trump pretendon se IRS dështoi të zbatojë “sisteme të përshtatshme teknike, të shqyrtimit të punonjësve, të sigurisë dhe monitorimit për të parandaluar sjelljen e paligjshme të Littlejohn”.
Edhe pse Littlejohn nuk ishte punonjës i IRS, padia e Trump pretendon se ai kishte “qasje të ngjashme me stafin në deklaratat tatimore” dhe se agjencia monitoronte punën e tij “çdo ditë”.
Por në raste të tjera që lidhen me rrjedhjet e informacionit të Littlejohn, administrata Trump ka argumentuar se qeveria federale nuk mund të mbahet përgjegjëse për veprimet e një kontraktori.
Nëse IRS nuk kërkon një shkarkim të shpejtë mbi të njëjtat arsye, “do të ishte një largim i dukshëm nga mënyra se si qeveria ka trajtuar raste materialisht identike”, tha Sus.
Kjo, nga ana tjetër, mund të sugjerojë “trajtim preferencial” për presidentin, diçka që një gjykatë mund ta refuzojë.
Edhe Kongresi mund të kërkojë të ndërmarrë veprime që do ta shmangnin pothuajse padinë e Trump.
Senatorët demokratë Ron Wyden dhe Chuck Schumer prezantuan një projektligj në shkurt që do të vendoste një taksë prej 100 përqind mbi çdo zgjidhje që një president në detyrë mund të fitojë nga qeveria e tij.
Legjislacioni do të vendoste gjithashtu të njëjtën taksë mbi nënkryetarët, zyrtarët e kabinetit dhe anëtarët e Kongresit gjatë kohës që janë në detyrë. Një propozim i ngjashëm u paraqit edhe në Dhomën e Përfaqësuesve muajin e kaluar.
Duke pasur parasysh se demokratët nuk kanë shumicën në të dyja dhomat e Kongresit, është e paqartë nëse përpjekjet legjislative do të jenë të suksesshme.
Por demokratët po kërkojnë të shfrytëzojnë rënien e popullaritetit të Trump në fitore gjatë zgjedhjeve të mesit të mandatit të nëntorit, në një përpjekje për të rifituar kontrollin e Kongresit.
Për momentin, çështja është plotësisht në duart e gjykatës. Ekspertët thonë se rreziqet janë të mëdha.
“Nëse ai mund ta zgjidhë këtë – ku ka pyetje shumë, shumë legjitime të hapura nëse ai ka një shkak legjitim për veprim – atëherë kjo rrezikon aftësinë e pakufizuar të kujtdo që është presidenti për të marrë para nga Thesari”, tha Brunson.
