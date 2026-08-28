Një shkëmbim për LaMelo Ball konsiderohet bast i rëndësishëm për Timberwolves
Minnesota Timberwolves nënshkruan një paketë të madhe verore duke marrë LaMelo Ball dhe Josh Green nga Charlotte Hornets. Në këmbim klubit të Hornets iu dërguan Naz Reid, një zgjedhje e parë për 2033, tre zgjedhje të dyta dhe tre shkëmbime të ardhshme të zgjedhjeve; si pjesë e operacioneve, Minnesota gjithashtu largoi tre-herë All-Star forwardin Julius Randle te Brooklyn Nets për të balansuar pagat. Së fundmi, skuadra ka rinovuar Ayo Dosunmu dhe ka firmosur Jonathan Kuminga si pjesë të ndryshimeve të stafit.
Siç raporton Bleacher Report, brenda rreshtave të NBA-së ka skepticizëm për këtë lëvizje: gjatë një bisede në emisionin Brian Windhorst & The Hoop Collective, gazetari i ESPN Tim MacMahon tha se duket se tifozët janë më optimistë për ardhjen e Ball në Minnesota se sa zyrat e përparme të ekipeve të tjera, dhe se presidenti i operacioneve të basketbollit të Wolves, Tim Connelly, e ka parë këtë si një bast të rëndësishëm, duke fituar reputacionin e një lojtari me risk (riverboat gambler).
LaMelo Ball u zgjodh i treti në Draftin e 2020 nga Hornets dhe fitoi çmimin për Lojtarin e Ri të Vitit; më pas u përzgjodh një herë për All-Star. Gjatë gjashtë sezoneve në Charlotte ai shënoi në mes 20.8 pikë, 7.3 asist, 5.7 rebound, 3.2 trepika të shënuara për ndeshje dhe 1.4 vjedhje për ndeshje, por ka pasur shqetësime për efikasitet (41.8% fushë) dhe humbje topi mesatarisht 3.2 për ndeshje. Durueshmëria ka qenë gjithashtu një problem—ai luajti 51 ndeshje ose më pak në katër nga gjashtë sezonet e tij, megjithëse luajti 75 ndeshje më 2021-22 dhe 72 në sezonin e fundit; Hornets nuk arritën të kualifikoheshin në Playoff gjatë periudhës së tij atje.
Çështja kyçe për Minnesota mbetet nëse Ball mund të bashkëpunojë me yllin Anthony Edwards, pasi të dy janë lojtarë që kërkojnë topin, por është qartësisht ekipi i Edwards dhe ai mbetet zëri kryesor i suksesit të skuadrës (të katër sezonet e fundit si All-Star dhe 28.8 pikë mesatare sezonin e fundit). Nëse Ball arrin të bëhet një përforcim komplementar në vend që të dëmtojë stilin e lojës së Edwards, ai mund të rezultojë një fitore e madhe për Timberwolves dhe ndoshta pjesa që u mungon për të shkuar deri në Finale të NBA; Sipas Bleacher Report, kjo është pikërisht arsyeja pse marrëveshja po konsiderohet një bast i rëndësishëm por me potencial të lartë.
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