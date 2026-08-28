☀️
Tiranë 29°C · Kthjellët 28 August 2026
S&P 500 7,708 ▼0.3%
DOW 53,509 ▼0.11%
NASDAQ 26,399 ▼0.54%
NAFTA 83.31 ▼0.26%
ARI 4,511 ▼3.28%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1651 EUR/GBP 0.8572 EUR/CHF 0.9372 EUR/ALL 92.2362 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3412 EUR/TRY 56.1245 EUR/JPY 185.65 EUR/CAD 1.6141 EUR/USD 1.1651 EUR/GBP 0.8572 EUR/CHF 0.9372 EUR/ALL 92.2362 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3412 EUR/TRY 56.1245 EUR/JPY 185.65 EUR/CAD 1.6141
₿ CRYPTO
BTC $77,616 ▼ -2.9% ETH $2,433 ▼ -2.55% XRP $1.3771 ▼ -4.64% SOL $103.8600 ▼ -3.17%
S&P 500 7,708 ▼0.3 % DOW 53,509 ▼0.11 % NASDAQ 26,399 ▼0.54 % NAFTA 83.31 ▼0.26 % ARI 4,511 ▼3.28 % S&P 500 7,708 ▼0.3 % DOW 53,509 ▼0.11 % NASDAQ 26,399 ▼0.54 % NAFTA 83.31 ▼0.26 % ARI 4,511 ▼3.28 %
EUR/USD 1.1651 EUR/GBP 0.8572 EUR/CHF 0.9372 EUR/ALL 92.2362 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3412 EUR/TRY 56.1245 EUR/JPY 185.65 EUR/CAD 1.6141 EUR/USD 1.1651 EUR/GBP 0.8572 EUR/CHF 0.9372 EUR/ALL 92.2362 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3412 EUR/TRY 56.1245 EUR/JPY 185.65 EUR/CAD 1.6141
28 Aug 2026
Breaking
Zjarri në Vranisht të Himarës, flakët djegin edhe banesën e dytë, situata mbetet ende kritike! Aksion nga ajri dhe toka (V Një shkëmbim për LaMelo Ball konsiderohet bast i rëndësishëm për Timberwolves George Lombard Jr. në anën e gabuar të historisë së Yankees pas 111 vitesh FOTO/ Zjarri në Vranisht shkrumbon banesën dhe kosheret e bletëve! Digjen edhe disa hektarë me ullinj e pemë DETAJET/ Mbyllet pas rreth dy orësh mbledhja e Ramës me ministrat e kabinetit dhe drejtuesit politikë të PS! Zbardhen porosi
Menu
Kronika

FOTO/ Zjarri në Vranisht shkrumbon banesën dhe kosheret e bletëve! Digjen edhe disa hektarë me ullinj e pemë

· 1 min lexim
disa hektarë me ullinj

Zjarret e ditës së sotme kanë lënë dëme të konsiderueshme në të paktën pesë qarqe të vendit.

Një zjarr i përmasave të mëdha ka përfshirë edhe fshatin Vranisht të bashkisë Himarë, duke shkaktuar dëme në banesa, ullishte dhe sipërfaqe të mbjella me pemë të ndryshme.

Flakët kanë rrethuar një banesë, ndërsa janë djegur edhe rreth 30 koshere me bletë, duke shkaktuar dëme të konsiderueshme për banorët e zonës.

Zjarri ka përfshirë disa hektarë me ullinj dhe pemë të tjera, ndërsa situata ka shkaktuar shqetësim të madh, veçanërisht për dëmet e shkaktuara në kosheret e bletëve.

Forca të zjarrfikëses dhe shërbimet e Policisë ndodhen në terren, ku po punohet për evidentimin e dëmeve të shkaktuara nga zjarri dhe vlerësimin e situatës.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu