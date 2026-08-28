FOTO/ Zjarri në Vranisht shkrumbon banesën dhe kosheret e bletëve! Digjen edhe disa hektarë me ullinj e pemë
Zjarret e ditës së sotme kanë lënë dëme të konsiderueshme në të paktën pesë qarqe të vendit.
Një zjarr i përmasave të mëdha ka përfshirë edhe fshatin Vranisht të bashkisë Himarë, duke shkaktuar dëme në banesa, ullishte dhe sipërfaqe të mbjella me pemë të ndryshme.
Flakët kanë rrethuar një banesë, ndërsa janë djegur edhe rreth 30 koshere me bletë, duke shkaktuar dëme të konsiderueshme për banorët e zonës.
Zjarri ka përfshirë disa hektarë me ullinj dhe pemë të tjera, ndërsa situata ka shkaktuar shqetësim të madh, veçanërisht për dëmet e shkaktuara në kosheret e bletëve.
Forca të zjarrfikëses dhe shërbimet e Policisë ndodhen në terren, ku po punohet për evidentimin e dëmeve të shkaktuara nga zjarri dhe vlerësimin e situatës.
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