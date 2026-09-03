Prime Video do të transmetojë ekskluzivisht ndeshjet e gjashtë skuadrave në tregje lokale nga sezoni 2026–27
Prime Video njoftoi një marrëveshje shumëvjeçare që e bën platformën shtëpi ekskluzive të transmetimit lokal për ndeshjet e gjashtë skuadrave, me nisje në sezonin 2026–27. Përfshihen Carolina Hurricanes (kampionët aktualë të Stanley Cup), Anaheim Ducks, Columbus Blue Jackets, Dallas Stars, Minnesota Wild dhe St. Louis Blues, të cilat do të jenë të disponueshme për tifozët brenda territoreve të tyre lokale.
Siç raporton nhl, oferta përfshin transmetime ekskluzive të ndeshjeve të rregullta të sezonit, me shfaqje para dhe pas ndeshjeve dhe programacion shtesë të skuadrave për tifozët brenda tregut të secilit klub. Secili klub do të publikojë detajet e paketave të transmetimit dhe opsionet e abonimit për territorin e vet.
Tifozët brenda territoreve lokale do të mund të ndjekin ndeshjet në shtëpi ose në lëvizje përmes aplikacionit të Prime Video në pajisje të ndryshme të përputhshme. Për ata që ndodhen jashtë territoreve lokale, do të mbeten në dispozicion zgjidhje për shikim jashtë tregut për të ndjekur ndeshjet.
Kjo zgjerim vjen pas një marrëveshjeje 12-vjeçare të njoftuar më parë këtë verë për transmetimin ekskluziv në Kanada të ndeshjeve kombëtare të mbrëmjeve të së mërkurës, në anglisht dhe frëngjisht, si dhe për mbulim të rëndësishëm të fazës passezonale. Sipas nhl, marrëveshjet e reja synojnë të rrisin aksesin dhe të ofrojnë mundësi të reja për klubet dhe tifozët lokalë.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.