Normalizimi i paligjshmërisë: Një shtet pa rregulla

Shteti funksionon me rregulla. Qyteti ka plan urbanistik dhe në përputhje të tij jepen lejet, nuk ka pse kur e sheh të arsyeshme Këshilli Kombëtar i Territorit me në krye vetë kryeminsitrin plani të shkelet. Nuk ka pse ku e sheh të arsyeshme bashkia dhe kryetari i saj të ndryshohen koeficentët dhe të rritet intesiteti i ndërtimit.

Shteti ka rregulla dhe ligje. Ato i caktojnë ndërtuesve se sa taksa do të paguhen dhe është Këshilli Bashkiak pastaj që vendos se ku do të shkojnë paratë e taksave. Pyllëzimi i zonës përreth ndërtimit po ashtu përcaktohet që në leje.

Në fjalimin e tij kryeministri tha se jemi në rrugën e duhur drejt Bashkimit Europian, por ky mentalitet nuk ka lidhje me perëndimin sot, e as përpara 30 vitesh kur jetonte kryeministri. Me këtë logjikë si i bie, kryeministri është i lirë të marrë në telefon për fushatë biznesmenët që kanë kontrata me shtetin dhe t’u kërkojë shtrim rrugësh, ujësjellsa, shkolla apo favore për komunitetin që në këmbim të marrë votën?! Dhe kjo na shitet për normale?