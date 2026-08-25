Nuggets prezantojnë parketin e ri para sezonit NBA 2026-27
Denver Nuggets zbuluan dizajnin e ri të parketit për sezonin 2026-27, duke ndarë foto dhe video të instalimit. Parketi sjell një estetikë të ndryshme vizuale që pritet të përdoret gjatë ndeshjeve në shtëpi.
Sipas Bleacher Report, publikimi i materialeve u bë përmes disa postimesh në X, ku u vunë re elementet kryesore të dizajnit: një sipërfaqe druri me dy nuanca dhe shtimi i një siluete të maleve pas horizontit të Denverit. Ekipi shkon drejt sezonit të ri pas një përfundimi 54-28 sezonin e fundit dhe do të kërkojë pjesëmarrjen e nëntë radhazi në play-off.
Dizajni duket se përpiqet të lidhë identitetin vizual të parketit me peizazhin lokal, duke kombinuar tonalitete të ndryshme druri me një grafik të thjeshtë të malit që shërben si element identifikues pranë vijës së banderoleve. Ndryshimi vjen si përditësim estetik pa ndryshuar konfigurimin sportiv të fushës.
Fotot dhe videot e para të parketit u publikuan në burimet fillestare të lajmit; materialet origjinale u lançuan nga Bleacher Report.
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