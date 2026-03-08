Bota

Nuk ka dritë në fund të tunelit! Irani tregon sa mund të zgjasë lufta kundër SHBA dhe Izraelit

3 hours ago
0 1 minute read

Irani është i aftë të kryejë operacione intensive luftarake për të paktën gjashtë muaj, sipas një deklarate të dielën nga Ali Mohammad Naini, zëdhënësi  i Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike (IRGC) të Iranit.

“Forcat e armatosura të Iranit janë të afta të zhvillojnë një luftë intensive për të paktën gjashtë muaj me ritmin aktual”, tha Naini, i cituar nga transmetuesi shtetëror iranian.

Sulmet ndërkufitare mes Izraelit dhe grupeve të mbështetura nga Irani në Liban kanë vazhduar, ndërsa Trupat e Gardës Revolucionare Islamike të Iranit (IRGC) thanë se kishin sulmuar një cisternë nafte me flamur maltez në Ngushticën e Hormuzit duke përdorur një “dron shpërthyes”, ndërsa Teherani kërkon të zgjerojë përgjigjen e tij ndaj fushatës ushtarake SHBA-Izrael.

Lufta në Iran po përhapet në të gjithë Lindjen e Mesme dhe më gjerë, me incidente që shtrihen nga Gjiri Persik deri në Kaukazin e Jugut dhe që po rritin frikën se konflikti mund të përshkallëzohet në një përballje më të gjerë rajonale.

Vetë Irani i është përgjigjur sulmeve SHBA-Izrael duke lëshuar valë dronësh dhe raketash ndaj objektivave izraelite dhe duke goditur objekte ushtarake amerikane në gjithë rajonin, përfshirë në Bahrein dhe në Emiratet e Bashkuara Arabe.

Emiratet e Bashkuara Arabe, Kuvajti, Katari, Bahreini dhe Arabia Saudite kanë raportuar të gjitha sulme me dronë dhe raketa gjatë javës së kaluar.

3 hours ago
0 1 minute read

Related Articles

Valë e re sulmesh iraniane me raketa dhe dronë në vendet e Gjirit, 2 të vdekur në Kuvajt

3 hours ago

Zhvillohet në Dover ceremonia për 6 ushtarë amerikanë të vrarë në konfliktin me Iranin

23 hours ago

Ata janë kancer”: Trump kërcënon kartelët dhe Kubën në samitin e Amerikës Latine

23 hours ago

Lufta me Iranin – zhvillimet live: Trump premton goditje ‘shumë të ashpra’; Irani thotë se nuk do të dorëzohet.

1 day ago

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button