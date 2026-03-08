Nuk ka dritë në fund të tunelit! Irani tregon sa mund të zgjasë lufta kundër SHBA dhe Izraelit
Irani është i aftë të kryejë operacione intensive luftarake për të paktën gjashtë muaj, sipas një deklarate të dielën nga Ali Mohammad Naini, zëdhënësi i Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike (IRGC) të Iranit.
“Forcat e armatosura të Iranit janë të afta të zhvillojnë një luftë intensive për të paktën gjashtë muaj me ritmin aktual”, tha Naini, i cituar nga transmetuesi shtetëror iranian.
Sulmet ndërkufitare mes Izraelit dhe grupeve të mbështetura nga Irani në Liban kanë vazhduar, ndërsa Trupat e Gardës Revolucionare Islamike të Iranit (IRGC) thanë se kishin sulmuar një cisternë nafte me flamur maltez në Ngushticën e Hormuzit duke përdorur një “dron shpërthyes”, ndërsa Teherani kërkon të zgjerojë përgjigjen e tij ndaj fushatës ushtarake SHBA-Izrael.
Lufta në Iran po përhapet në të gjithë Lindjen e Mesme dhe më gjerë, me incidente që shtrihen nga Gjiri Persik deri në Kaukazin e Jugut dhe që po rritin frikën se konflikti mund të përshkallëzohet në një përballje më të gjerë rajonale.
Vetë Irani i është përgjigjur sulmeve SHBA-Izrael duke lëshuar valë dronësh dhe raketash ndaj objektivave izraelite dhe duke goditur objekte ushtarake amerikane në gjithë rajonin, përfshirë në Bahrein dhe në Emiratet e Bashkuara Arabe.
Emiratet e Bashkuara Arabe, Kuvajti, Katari, Bahreini dhe Arabia Saudite kanë raportuar të gjitha sulme me dronë dhe raketa gjatë javës së kaluar.