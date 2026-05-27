EUR/USD 1.1633 EUR/GBP 0.8645 EUR/CHF 0.9136 EUR/ALL 95.4953 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4360 EUR/TRY 53.3932 EUR/JPY 185.22 EUR/CAD 1.6061
27 May 2026
MPB: Vendoset Kod i veshjes për punonjësit dhe palët në objektet e Departamentit për Çështje Civile pranë MPB Haradinaj pas takimit me Self: Anëtarësimi në NATO është jetik për Kosovën Mësimdhënësit në Kosovë të papërgatitur për ta identifikuar ekstremizmin online te nxënësit Meta dhe Veliaj mund të lirohen nga burgu? Juristi sqaron vendimin e fundit të Kolegjeve të Bashkuara Mbylle​"Djegin paratë", PSD me aksion simbolik hap fushatën zgjedhore
Kronika

Plagosën me armë pakistanezin në Greqi, arrestohen 3 shqiptarë, 2 të tjerë ja mbathin

Dy shqiptarë janë arrestuar dhe dy shqiptarë të tjerë janë shpallur në kërkim në Greqi, për plagosjen me armë zjarri të një pronari dyqani celularësh me origjinë pakistaneze.

Mediat greke bëjnë të ditur se ngjarja ndodhi në Patisia në dyqanin e celularëve, ku një person i panjohur hyri në dyqan dhe qëlloi pronarin me origjinë pakistaneze në të dyja këmbët.

Autori më pas hipi në një BMW gri që po e priste jashtë dhe në të cilën udhëtonin tre persona të tjerë, të gjithë me origjinë shqiptare.

Mjeti në fjalë u ndoq nga forcat e policisë dhe në Rrugën Kifissos, u përplas me katër automjete të tjera.

Dy nga personat që ndodheshin në mjet u arrestuan nga policia, ndërsa dy të tjerë arritën të arratiseshin.

Një burrë tjetër u gjet në vendin e përplasjes dhe u shoqërua pasi ka të ngjarë të jetë gjithashtu i përfshirë në incident.

Pronari i dyqanit u dërgua në spital pas të shtënave dhe plagët e tij u përcaktuan si jo kërcënuese për jetën.

