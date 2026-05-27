Aksident në zonën e Plazhit të Vjetër në Vlorë, makina përplas një këmbësor
Një aksident rrugor është regjistruar në zonën e Plazhit të Vjetër në Vlorë mbrëmjen e së mërkurës, ku një automjet ka përplasur një këmbësor në një nga rrugët e zonës.
Menjëherë pas ngjarjes, në vendngjarje kanë mbërritur shërbimet e emergjencës, të cilat kanë transportuar të plagosurin me urgjencë drejt spitalit për ndihmë mjekësore.
Policia ndodhet në vendin e ngjarjes dhe po punon për zbardhjen e rrethanave të aksidentit. Gjendja shëndetësore e këmbësorit nuk bëhet ende e ditur.
