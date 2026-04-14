“Nuk punoj nga mëngjesi deri në darkë”, fermerët përplasen për punët
Punët e fermës kanë sjellë një përplasje mes fermerëve, të cilët kanë shprehur rezerva për një pjesë, që sipas tyre nuk bëjnë punët që u takojnë.
Ermiona Lekbello, tha se në kaq pak ditë që ka brenda Ferma Vip, tha se ka bërë ato punë që i janë dhënë, por shton se nuk do punoj gjithë ditën.
“Unë nuk punoj nga mëngjesi në darkë. Çfarë më keni dhënë e kam bërë.
“Kjo është për protagonizëm”, i tha Moza Ilirit, i cili është kryefermer dhe ka shfaqur mjaft rezerva.
“Punët normale dhe sfidat janë të përditshme. Ne nuk mblidhemi dot të çojmë një gjë deri në fund”, tha Sara.
