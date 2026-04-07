S&P 500 6,612 ▲0.44 % DOW 46,670 ▲0.36 % NASDAQ 21,996 ▲0.54 % NAFTA 115.12 ▲2.41 % ARI 4,653 ▼0.68 % S&P 500 6,612 ▲0.44 % DOW 46,670 ▲0.36 % NASDAQ 21,996 ▲0.54 % NAFTA 115.12 ▲2.41 % ARI 4,653 ▼0.68 %
EUR/USD 1.1544 EUR/GBP 0.8723 EUR/CHF 0.9214 EUR/ALL 95.9465 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3910 EUR/TRY 51.4600 EUR/JPY 184.27 EUR/CAD 1.6063 EUR/USD 1.1544 EUR/GBP 0.8723 EUR/CHF 0.9214 EUR/ALL 95.9465 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3910 EUR/TRY 51.4600 EUR/JPY 184.27 EUR/CAD 1.6063
07 Apr 2026
Trump paralajmëron Iranin: “Propozimi nuk mjafton” – afati për marrëveshje drejt fundit Në 30-vjetorin e lindjes, Teni rrëfen jetën e vështirë dhe mungesën e babait, emocionohet nga letra e të atit “Ju shpall zyrtarisht burrë e grua”/ Mateo dhe Brikena shkëmbejnë unazat, banorja: Dua të jem përgjithmonë me ty Debati Akil-Sara, fermerët: Ferma Vip nuk është formati i degradimit! Nga debatet të mësojmë, jo ofendojmë Gjuhë ofenduese dhe denigruese, Agai dënon Ilirin, paralajmëron fermerët e tjerë
“Nuk zihem si ti”, Jonida dhe Soni përplasen në Ferma Vip: Shyqyr tu dëgjua zëri!

· 2 min lexim

Higjena në shtëpi, është bërë shkak i një debati me tone të ashpra mes Jonida Maliqit dhe Malbora Gurrës.

Mes dy vajzave, janë shkëmbyer disa akuza, të cilat kanë vijuar edhe gjatë prime-t.

Por kur u është kërkuar mendim edhe vajzave të tjera të shtëpisë, këngëtarja Soni Malaj ka deklarur se pas çdo veprimi, referuar atyre të Malborës, duhet gjetur fora e duhur për t’ia komunikuar.

Fill pas kësaj, mes dy këngëtareve ka pasur një debat dhe akuza të ndërsjellta ndaj tyre.

Pjesë nga debati:

Jonida: Në jetën reale, unë nuk do i kisha bërë kurrë me mikeshat e mia apo me persona që do kisha relata. Përshtatja është e vështirë në një shtëpi të madheKafshët jetojnë në fermë, dhe njerëzit jetojnë me njerëzit. Nëse i bashkon këto dhe thua të jetojmë si kafshët, unë nuk kafshëroj.Është e ccuditshme si degradon biseda. Vlerësoj formën si reagohet pas konfliktit. Individ si puna e vajzës (drejtuar Malborës) që përdor termin budallaqe tregon shumë për të. Ne si vajza duhet të tregohemi të kujdesshme si qasemi. Nuk kërkova opinionin tënd fare Soni

Soni: Ma ka kërkuar Arbana dhe po e vazhdoj

Jonida: Shyqyr të dëgjova duke folur.

Soni: Nuk zihem si puna jote

Jonida: Nuk zihesh? Po ti nuk je unë një herë. Ti je Soni Mlaj, unë Jonida Maliqi, mos u krahaso të lutem

Soni: Unë të krahasohem me ty? Larg qoftë

Lexo Gjithashtu