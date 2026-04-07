“Nuk zihem si ti”, Jonida dhe Soni përplasen në Ferma Vip: Shyqyr tu dëgjua zëri!
Higjena në shtëpi, është bërë shkak i një debati me tone të ashpra mes Jonida Maliqit dhe Malbora Gurrës.
Mes dy vajzave, janë shkëmbyer disa akuza, të cilat kanë vijuar edhe gjatë prime-t.
Por kur u është kërkuar mendim edhe vajzave të tjera të shtëpisë, këngëtarja Soni Malaj ka deklarur se pas çdo veprimi, referuar atyre të Malborës, duhet gjetur fora e duhur për t’ia komunikuar.
Fill pas kësaj, mes dy këngëtareve ka pasur një debat dhe akuza të ndërsjellta ndaj tyre.
Pjesë nga debati:
Jonida: Në jetën reale, unë nuk do i kisha bërë kurrë me mikeshat e mia apo me persona që do kisha relata. Përshtatja është e vështirë në një shtëpi të madheKafshët jetojnë në fermë, dhe njerëzit jetojnë me njerëzit. Nëse i bashkon këto dhe thua të jetojmë si kafshët, unë nuk kafshëroj.Është e ccuditshme si degradon biseda. Vlerësoj formën si reagohet pas konfliktit. Individ si puna e vajzës (drejtuar Malborës) që përdor termin budallaqe tregon shumë për të. Ne si vajza duhet të tregohemi të kujdesshme si qasemi. Nuk kërkova opinionin tënd fare Soni
Soni: Ma ka kërkuar Arbana dhe po e vazhdoj
Jonida: Shyqyr të dëgjova duke folur.
Soni: Nuk zihem si puna jote
Jonida: Nuk zihesh? Po ti nuk je unë një herë. Ti je Soni Mlaj, unë Jonida Maliqi, mos u krahaso të lutem
Soni: Unë të krahasohem me ty? Larg qoftë
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.