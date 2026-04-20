Tiranë 21°C · Pjesërisht vranët 20 April 2026
S&P 500 7,126 ▲1.2%
DOW 49,447 ▲1.79%
NASDAQ 24,468 ▲1.52%
NAFTA 87.28 ▲5.68%
ARI 4,812 ▼1.39%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1786 EUR/GBP 0.8711 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.7963 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3790 EUR/TRY 52.8379 EUR/JPY 186.91 EUR/CAD 1.6123 EUR/USD 1.1786 EUR/GBP 0.8711 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.7963 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3790 EUR/TRY 52.8379 EUR/JPY 186.91 EUR/CAD 1.6123
₿ CRYPTO
BTC $75,324 ▲ +0.43% ETH $2,316 ▲ +0.33% XRP $1.4253 ▲ +0.39% SOL $85.3400 ▲ +0.89%
20 Apr 2026
Breaking
LËVIZTE I ARMATOSUR ME PISTOLETE/ Arrestohet 32-vjeçari në Durrës Zjarr në deponinë në Pçinja të Kumanovës, autoritetet në terren Kurti: Kosova aplikoi për anëtarësim në BE në mesin e dhjetorit të vitit 2022, ende nuk shqyrtohet nga Këshilli Mungoi në seancën për imunitetin e Ballukut, Balla-Spiropalit: Në fund të sesionit, do bëjmë analizën e performancës së punës Rama për Il Giornale: Vende të tjera evropiane kanë shprehur interes për marrëveshjen e migracionit, është ekskluzive për Italinë
Menu
Maqedonia

Nxënësit më të mirë garojnë në Olimpiadën Kombëtare të Ekonomisë në Maqedoninë e Veriut

· 3 min lexim

Gara Kombëtare e Olimpiadës së Ekonomisë në Maqedoninë e Veriut u mbajt me sukses të shtunën (18.04.2026), në kampusin e Universitetit të Evropës Juglindore në Tetovë, duke bashkuar nxënësit më të talentuar të shkollave të mesme të vendit në fushën e ekonomisë.

Gara Kombëtare e Olimpiadës së Ekonomisë në Maqedoninë e Veriut u mbajt me sukses të shtunën (18.04.2026), në kampusin e Universitetit të Evropës Juglindore në Tetovë, duke bashkuar nxënësit më të talentuar të shkollave të mesme të vendit në fushën e ekonomisë. 10 nxënësit më të mirë në nivel kombëtar u shpërblyen me kuponë prej 200 euro, të mbështetur nga kompani nga sektori privat, duke njohur performancën e tyre të shkëlqyer. “Duke njohur rolin thelbësor të edukatorëve, kjo garë e Olimpiadës dha edhe Çmimet e Koordinatorëve apo mentorëve më të Mirë në secilin prej 7 rajoneve, secili duke marrë një çmim prej 200 dollarësh, si dhe Koordinatori më i Mirë në nivel kombëtar, i cili shpërbleu një udhëtim për dy persona në Stamboll.

Pas fazës rajonale shumë konkurruese të zhvilluar në 7 qendra rajonale (Shkup, Tetovë, Kumanovë, Shtip, Prilep, Strugë dhe Gostivar), nxënësit më të mirë garuan në nivelin kombëtar, duke shënuar kulmin e muajve të përgatitjes, të mësuarit dhe të garimit.Organizatorët thonë se ngjarja mblodhi nxënës, mësues, partnerë institucionalë dhe mbështetës të sektorit privat, duke theksuar rëndësinë në rritje të aftësive të edukimit ekonomik dhe të të menduarit kritik tek të rinjtë në Maqedoninë e Veriut. 5 nxënësit më të mirë do të përfitojnë më tej nga pjesëmarrja në një kamp përgatitor dhe mundësinë për të përfaqësuar Maqedoninë e Veriut në Olimpiadën Ndërkombëtare të Ekonomiksit në Greqi, duke i vendosur ata në një skenë globale së bashku me kolegë nga e gjithë bota”. Këto çmime njohin përkushtimin dhe ndikimin e profesorëve në përgatitjen dhe mentorimin e nxënësve gjatë gjithë procesit të Olimpiadës”, thonë organizatorët e garës.

“Në nivel rajonal, tre studentët më të mirë në secilin prej shtatë rajoneve u vlerësuan me: Vendi i parë: Laptop, Vendi i dytë: Tablet, Vendi i tretë: Orë të mençur. “Në partneritet me Universitetin e Evropës Juglindore, gara gjithashtu ofron mundësi të konsiderueshme akademike për tre nxënësit më të mirë, ku vendi i parë përfitoi bursë 100% në Fakultetin e Biznesit dhe Ekonomisë, vendi i dytë bursë 70% dhe vendi i tretë bursë 50%. Olimpiada e Ekonomiksit në Maqedoninë e Veriut organizohet nga Instituti i Alternativës Liberale (LAI) dhe mbështetet nga Iniciativa e Bazave Ekonomike (EFI), në partneritet me Universitetin e Evropës Juglindore dhe një rrjet të gjerë partnerësh dhe sponsorësh. Vëmendja mbetet te reagimet e aktorëve politikë dhe te hapat që mund të pasojnë në ditët në vijim.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu