Nxënësit më të mirë garojnë në Olimpiadën Kombëtare të Ekonomisë në Maqedoninë e Veriut
Gara Kombëtare e Olimpiadës së Ekonomisë në Maqedoninë e Veriut u mbajt me sukses të shtunën (18.04.2026), në kampusin e Universitetit të Evropës Juglindore në Tetovë, duke bashkuar nxënësit më të talentuar të shkollave të mesme të vendit në fushën e ekonomisë.
Gara Kombëtare e Olimpiadës së Ekonomisë në Maqedoninë e Veriut u mbajt me sukses të shtunën (18.04.2026), në kampusin e Universitetit të Evropës Juglindore në Tetovë, duke bashkuar nxënësit më të talentuar të shkollave të mesme të vendit në fushën e ekonomisë. 10 nxënësit më të mirë në nivel kombëtar u shpërblyen me kuponë prej 200 euro, të mbështetur nga kompani nga sektori privat, duke njohur performancën e tyre të shkëlqyer. “Duke njohur rolin thelbësor të edukatorëve, kjo garë e Olimpiadës dha edhe Çmimet e Koordinatorëve apo mentorëve më të Mirë në secilin prej 7 rajoneve, secili duke marrë një çmim prej 200 dollarësh, si dhe Koordinatori më i Mirë në nivel kombëtar, i cili shpërbleu një udhëtim për dy persona në Stamboll.
Pas fazës rajonale shumë konkurruese të zhvilluar në 7 qendra rajonale (Shkup, Tetovë, Kumanovë, Shtip, Prilep, Strugë dhe Gostivar), nxënësit më të mirë garuan në nivelin kombëtar, duke shënuar kulmin e muajve të përgatitjes, të mësuarit dhe të garimit.Organizatorët thonë se ngjarja mblodhi nxënës, mësues, partnerë institucionalë dhe mbështetës të sektorit privat, duke theksuar rëndësinë në rritje të aftësive të edukimit ekonomik dhe të të menduarit kritik tek të rinjtë në Maqedoninë e Veriut. 5 nxënësit më të mirë do të përfitojnë më tej nga pjesëmarrja në një kamp përgatitor dhe mundësinë për të përfaqësuar Maqedoninë e Veriut në Olimpiadën Ndërkombëtare të Ekonomiksit në Greqi, duke i vendosur ata në një skenë globale së bashku me kolegë nga e gjithë bota”. Këto çmime njohin përkushtimin dhe ndikimin e profesorëve në përgatitjen dhe mentorimin e nxënësve gjatë gjithë procesit të Olimpiadës”, thonë organizatorët e garës.
“Në nivel rajonal, tre studentët më të mirë në secilin prej shtatë rajoneve u vlerësuan me: Vendi i parë: Laptop, Vendi i dytë: Tablet, Vendi i tretë: Orë të mençur. “Në partneritet me Universitetin e Evropës Juglindore, gara gjithashtu ofron mundësi të konsiderueshme akademike për tre nxënësit më të mirë, ku vendi i parë përfitoi bursë 100% në Fakultetin e Biznesit dhe Ekonomisë, vendi i dytë bursë 70% dhe vendi i tretë bursë 50%. Olimpiada e Ekonomiksit në Maqedoninë e Veriut organizohet nga Instituti i Alternativës Liberale (LAI) dhe mbështetet nga Iniciativa e Bazave Ekonomike (EFI), në partneritet me Universitetin e Evropës Juglindore dhe një rrjet të gjerë partnerësh dhe sponsorësh. Vëmendja mbetet te reagimet e aktorëve politikë dhe te hapat që mund të pasojnë në ditët në vijim.
