” O sot o kurrë!” si dështim i radhës…

Edhe protesta e paralajmëruar kohë më parë që kishte për të qenë më e fuqishmja e parë ndonjëherë tek ne, për të përmbysur regjimin e Ramës, nuk përmbushi pritshmërinë e organizatorëve për një pjesëmarrje të gjerë nga e tërë Shqipëria. Vërtetë erdhën qytetarë nga të gjitha pothuaj qytetet, ama numri i tyre nuk ishte aq i madh sa të kalonin shifrën 100000.Pra, ishte një protestë e radhës, si të gjitha të tjerat, ndonëse u premtua nga delfinët e Berishës se 20 shkurti do të ishte dita e rrëzimit të diktatorit Rama ashtu si 20 shkurti kur u rrëzua përmendorja e diktatorit Enver Hoxha. Ndryshimi është i madh. Atëhere përmendorja e diktatorit u rrëzua dhe u copëtua duke u tërhequr zvarrë, ndërsa sot Rama në Stamboll ishte në takim e Erdouanin ku firmosi edhe aktet përkatëse.

Ç’të re solli kjo protestë e parë kombëtare e trumpetuar aq shumë, sidomos pas disa muajve që Rithemelimi ia ka dalë të ç’normalizojë punimet e parlamentit? Pothuajse asgjë të re. Të njëjtat kritika e sharje për korrupsionin, për emigrimin, për varfërinë.

Ciceronët e opozitës së bashkuar me Berishën përsëritën të njëjtat sllogane për ta çmontuar diktaturën e Ramës për ta pasur Shqipërinë si gjithë Evropa. Nga përshëndetja që doktori u bëri mitingashëve të tij, e reja më e qartë ishte se kur ai do të vijë në 2025-sën në pushtet ka për të ngritur pensionet dhe pagat e punonjësve…Gjithashtu risi në atë fjalë ishte se McGonigall, miku i Ramës, kishte ndikuar që ai të shpallej nga SHBA si njeri NON GRATA…

I tërë ky procesioin m’u duk si përpjekje e dështuar e njerëzve të kësaj opozite të përçarë që përfaqësuesi më i lartë i politikës Amerikane, zoti Blinken nuk dënjoi të takonte asnjerin, për t’i treguar atij se ne jemi shumicë, se ne do ta rrëzojmë udhëheqësin që ju e quani të shquar, kur është vetëm një njeri i njëmijenjë të ligave…

Në këtë manifestim u duk qartë përkrahja e të gjitha partive pjesëmarrëse që iu bashkuan Rithemelimit, për Sali Berishën që na qenkërka në gjendje arresti si i burgosur politik?! Njëherit demostrata ishte edhe kundër SPAK-ut, kësaj vegle qorre të Ramës. Madje doktori ka shkuar edhe më tej duke e quajtur organizatë kriminelësh?!

A mundet kjo opozitë e përçarë përmes protestash të tilla ,qofshin edhe më masive, të vijë në pushtet? Kurrën e kurrës, kur për kryeministër na del se ka për të qenë sërish Berisha. A mundet kjo opozitë e prirur për aktet e vandalizmit në parlament të fitojë besimin e popullit? Në asnjë mënyrë. Me figura të tilla si Noka, Bardhi, Vokshi, Salianji dhe tërë Rithemelimi të lidhur kaq shumë me Berishën e akuzuar për korrupsion pasiv dhe vrasje, kjo opozitë nuk mund të rigjenerohet. Po t’i dalësh në krah njeriut NON GRATA, që është 100 për qind në pozita kundër SHBA-së, mos prit që Amerika të zgjasë dorën e miqësisë. Këtë e provuat kur Blinkeni nuk iu përfilli fare. Atëherë si mund të vini në pushtet pa pasur ndihmën dhe përkrahjen e Perëndimit? Pse e dini mirë këtë ju e vini theksin jo te zgjedhjet, po te rrëzimi i qeverisë së keqe të Ramës, te rrëzimi i diktatorit të ri. Supozojmë se në një nga demonstratat e ardhshme keni për ta rrëzuar diktatorin që ka ardhur në pushtet përmes zgjedhjesh të miratuara nga Evropa. Kush ka për t’ju njohur? A ka për të lejuar NATO që në një vend , që është anëtar i kësaj aleance ,të vijë në pushtet me dhunë një parti kundër SHBA -së? Berisha dështoi një herë kur rrëzoi Nanon. Pse e keni harruar atë ngjarje historike kur SHBA dhe Evropa ia treguan vendin? Keni harruar se si qëndroi sus majmun Saliu juaj hero?

Jo me përmbysje të regjimit me dhunë, po përmes zgjedhjeve të lira e të ndershme, opozita mund të vijë në pushtet. Opozita e Rithemelimit dhe e partive të tjera pro Berishës, tani për tani është e pamundur të rinovohet. Me antiamerikanizmin e tyre po i bëjnë një dëm të madh Shqipërisë. Për të shpëtuar nga një e keqe më e madhe siç është Berishizmi, që shqiptarët e njohin mirë, kanë për të votuar sërish për të majtën. Kjo do të thotë që për të katërtën herë, qoftë me Ramën ose jo, të majtët kanë për të qeverisur Shqipërinë.?! Që të mos ndodh kjo e keqe ,opozita në Shqipëri e ka të domosdoshme të ndahet nga brezi i politikanëve të vjetër. Ka shumë djem dhe vajza të arsimuar në vend dhe në Botë që janë shumë të përgatitur. Atyre u bie të marrin stafetën për t’i dhënë partive frymë Evropiane. Frymë reale e jo frymë vetëm me shkresa formale që ndryshohen në rrethana të caktuara sipas interesave të ngushta të individëve të caktuar. A mund të realizohet kjo ripërtëritje e partive opozitare për kaq pak kohë që ka mbetur deri në zgjedhjet e vitit 2025? E vështirë është, po kurrë shpresën nuk kemi pse ta humbim. Duan të thonë se ajo vdes e fundit. Shqiptarët nuk ka pse ta lënë të vdesë shpresa. Të ngrihen në këmbë për të përkrahur njerëzit e rinj të partive të opozitës. Për këtë qëllim do t’ia vlente që njerëzit të dilnin në demostrata.. Mjaft më me Berishën, Metën, Ramën, Bashën dhe kryetarët e përjetshëm të disa partive të tjera… Mirë ose keq ata e mbyllën ciklin e tyre. Është koha për t’u dhënë partive një frymëmarrje të re Evropiane. Kapacitete kemi. Ata duhen përkrahur duke hapur krahun të ashtuquajturit idhuj që e përdhosën politikën shqiptare. Po qe se krahun nuk e hapin, atëherë populli ka të drejtë të ngrihet në protesta paqësore. Jo me përplasje me policinë siç ndodhi sot, jo me tymuese e molotov te kryeministria si sot. Është krim të hedhësh objekte kundër forcave të policisë që mbrojnë qetësinë e të gjithëve. Aq më shumë të dëmtosh ndërtesat që janë pronë e popullit.