🌧️
Tiranë 13°C · Shi 30 April 2026
S&P 500 7,136 ▼0.04%
DOW 48,862 ▼0.57%
NASDAQ 24,673 ▲0.04%
NAFTA 106.87 ▼0.01%
ARI 4,642 ▲1.76%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1695 EUR/GBP 0.8665 EUR/CHF 0.9239 EUR/ALL 95.5477 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3827 EUR/TRY 52.7716 EUR/JPY 187.17 EUR/CAD 1.5989 EUR/USD 1.1695 EUR/GBP 0.8665 EUR/CHF 0.9239 EUR/ALL 95.5477 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3827 EUR/TRY 52.7716 EUR/JPY 187.17 EUR/CAD 1.5989
₿ CRYPTO
BTC $76,036 ▼ -2.34% ETH $2,259 ▼ -3.61% XRP $1.3712 ▼ -2.32% SOL $82.9800 ▼ -2.93%
30 Apr 2026
Breaking
Menu
Maqedonia

OBRM-PDUKM: Filipçe nuk është i besueshëm dhe legjitim të flasë për lirinë e medive

· 2 min lexim

OBRM-PDUKM i ka reaguar kryetarit të LSDM-së, Venko Filipçes lidhur me indeksin e fundit të lirisë së shtypit të "Reporterëve pa Kufij", sipas së cilës Maqedonia e Veriut ka shënuar rënie për tre vende.

Nga atje thonë se Filipçe nuk është i besueshëm dhe legjitim të flasë për lirinë e medias, sepse është grindur me të gjitha mediat.”Filipçe gjeti kohë të fliste për lirinë e medias dhe raportin e Reporterëve pa Kufij.

Filipçe e gjeti veten të besueshëm dhe legjitim për të folur për lirinë e medias, kur nuk ka asnjë media, portal apo gazetar me të cilin nuk është grindur.

Qëndrimi i Filipçe dhe LSD-së, nën drejtimin e shefit të PR-së të bashkëbanuesit të Zaevit, Zoran Bashanoviq, ndaj medias është jashtëzakonisht arrogant, i turpshëm dhe në raste të caktuara edhe i paedukatë.

Filipçe duhet të vërë gishtin në kokën e tij dhe të mendojë se çfarë po bën me gazetarët dhe median dhe nëse qëndrimi i tij është i saktë. Nëse ai mendon se është kështu, ne do të zbresim edhe më poshtë vitin tjetër”, thotë nga OBRM-PDUKM./Telegrafi/

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu