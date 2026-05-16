EUR/USD 1.1630 EUR/GBP 0.8716 EUR/CHF 0.9147 EUR/ALL 95.5427 EUR/MKD 61.6923 EUR/RSD 117.4080 EUR/TRY 52.9875 EUR/JPY 184.54 EUR/CAD 1.5984
BTC $78,143 ▼ -2.94% ETH $2,176 ▼ -3.63% XRP $1.4087 ▼ -3.99% SOL $86.2000 ▼ -5.5%
LSDM: Mickoski nuk e do BE-në, ai dëshiron shtet të kapur e jo ligje evropiane
Maqedonia

OBRM-PDUKM: LSDM dhe Filipçe nuk e kanë problem nëse bullgarët na quajnë “maqedonas të veriut” dhe na e mohojnë historinë

· 2 min lexim

“Aty ku Zoran Zaev u ndal me politikën antishtetërore, tani vazhdon Venko Filipçe”, thotë nga OBRM-PDUKM.

“Me pranimin dhe nënshkrimin e marrëveshjeve të kapitullimit, Zaevi filloi të fshijë termin “maqedonas”, ndërsa Filipçe, kujdestari i karriges së Zaevit në LSDM, është gati të fusë mbiemrin inekzistent dhe ofendues për ne maqedonasit, “maqedonas i Veriut”.LSDM dhe Filipçe jo vetëm që nuk kanë problem që disa nga fqinjët e tyre na quajnë me atë term, por janë krenarë për punën e tyre dhe për ta kjo është gjithashtu një sukses i madh. Si një pion i kryeministrit të ri bullgar, Rumen Radev, ashtu siç bëri dikur Zaevi për Borisovin, Filipçe dhe LSDM-në e tij nuk kanë problem të udhëheqin një politikë antikombëtare dhe antishtetërore, e cila është në interes të autoriteteve bullgare. Vetëm për ta, nuk ka asgjë të keqe që Bullgaria të mohojë ekzistencën tonë para vitit 1944, revolucionarët dhe aktivistët tanë të jenë të tyret, dhe ta konsiderojë gjuhën tonë maqedonase një dialekt të gjuhës bullgare. LSDM dhe Venko Filipçe as nuk e shohin këtë mohim”, thonë nga OBRM-PDUKM.

Sipas partisë maqedonase në pushtet, Filipçe dhe LSDM janë të vetmit që bëjnë thirrje për pranimin e ultimatumit bullgar dhe kërkojnë zbatimin e menjëhershëm të ndryshimet kushtetuese, të cilat janë hapi i parë në grupin e kërkesave që vetë Bullgaria, pra autoritetet e saj, deklarojnë qartë se do të ketë në të ardhmen.

“Hyrja e Maqedonisë në BE duhet dhe duhet të jetë dinjitoze, siç i ka hije një shteti krenar dhe të drejtë, me kriteret e Kopenhagenit të përmbushura, dhe jo e poshtëruar nga lëshimet kombëtare dhe të identitetit”, thuhet në deklaratë.

