OBSH: 600 raste të dyshuara me Ebola dhe 139 vdekje të regjistruara
Drejtori i Përgjithshëm i Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH), Tedros Adhanom Ghebreyesus, tha se janë regjistruar 600 raste të dyshuara me Ebola dhe 139 vdekje të dyshuara, duke paralajmëruar se numri i rasteve pritet të rritet më tej sepse virusi kishte qarkulluar për një kohë të gjatë para se të zbulohej epidemia.
Komiteti i Emergjencave i OBSH-së u mblodh dje në Gjenevë dhe konfirmoi se shpërthimi i fundit i Ebolës, i shkaktuar nga lloji i rrallë i virusit Bundibugyo, përbën një emergjencë shëndetësore publike me shqetësim ndërkombëtar, por jo një emergjencë pandemie, tha Tedros, raporton Reuters.
Ai shpalli gjendje të jashtëzakonshme gjatë fundjavës, që është hera e parë që drejtori i OBSH-së ka marrë një vendim të tillë pa konsultim paraprak me ekspertët, dhe arsyeja për këtë ishte, siç deklaroi ai, urgjenca e situatës.
Ebola transmetohet nëpërmjet kontaktit të drejtpërdrejtë me lëngjet trupore të njerëzve ose kafshëve të infektuara, dhe simptomat përfshijnë temperaturë të lartë, të vjella dhe gjakderdhje të brendshme dhe të jashtme.
Shkalla mesatare e vdekshmërisë është rreth 50 për qind, megjithëse në epidemitë e mëparshme ka variuar midis 25 dhe 90 për qind.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.