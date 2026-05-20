Tërmeti i fortë në Turqi u ndje deri në Liban (VIDEO)
Pjesa lindore e Turqisë, konkretisht provinca e Malatya-s, u godit sot nga një tërmet i fortë, i cili shkaktoi panik tek popullsia.
Sipas informacioneve të para të mediave turke, forca e tërmetit fillimisht u vlerësua në 5.6 gradë, por shpejt u rishikua në 5.8 gradë të shkallës Rihter.
Autoriteti i Menaxhimit të Fatkeqësive dhe Emergjencave (AFAD) i Turqisë tha se epiqendra e tërmetit ishte në distriktin Batalgazi, provinca Malatya.
Tërmeti ndodhi në një thellësi prej vetëm shtatë kilometrash, gjë që kontribuoi në faktin se dridhjet u ndjenë shumë intensivisht.
SON DAKİKA| 5.6’lık deprem Elazığ’da hissedildi; sarsıntı anı kamerada pic.twitter.com/L9eJxZS5zx
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.