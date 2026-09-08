OBSH jep alarmin: Duhani ul ndjeshëm shanset për shtatzëni
GJENEVË, 8 shtator /ATSH-DPA/- Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH) ka paralajmëruar se përdorimi i duhanit mund të ulë mundësinë për të pasur një shtatzëni.
OBSH e bazon këtë përfundim në një përmbledhje të shumë studimeve të kryera në vende të ndryshme të botës dhe të publikuara gjatë periudhës 2000–2026.
Sipas OBSH-së, burrat që pinë duhan kanë më shumë gjasa të kenë probleme me ereksionin krahasuar me ata që nuk pinë duhan.
Ata kanë gjithashtu, më shpesh probleme me cilësinë e spermatozoideve.
Te gratë që pinë duhan, rreziku për vështirësi në mbetjen shtatzënë është 40% më i lartë krahasuar me gratë që nuk pinë duhan.
Megjithatë, sipas OBSH-së, ndalimi i duhanit mund ta ulë këtë rrezik me rreth 25%.
Shumica e studimeve të analizuara, kanë të bëjnë me cigaret tradicionale, si te burrat ashtu edhe te gratë.
Për produktet më të reja, si cigaret elektronike, ende nuk ka aq shumë të dhëna shkencore.
OBSH thekson gjithashtu, se duhanpirësit kanë më pak gjasa të kenë sukses me disa trajtime për fertilitetin, ndërsa edhe ekspozimi i personave të tjerë ndaj tymit të duhanit, mund të ndikojë negativisht në aftësinë për të pasur fëmijë.
Sipas OBSH-së, një në gjashtë persona në moshë riprodhuese, përballet me probleme të fertilitetit në një moment të jetës.
Infertilitet quhet pamundësia për të arritur një shtatzëni, pavarësisht marrëdhënieve seksuale të rregullta dhe pa përdorur mbrojtje, për të paktën 12 muaj. /
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