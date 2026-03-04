Bota
OKB: Sulmi ndaj shkollës së vajzave në Iran mund të jetë krim lufte
Mediat shtetërore iraniane kanë raportuar se të paktën 165 persona u vranë dhe dhjetëra të tjerë u plagosën të shtunën, nga ajo që Irani e quan një sulm ajror në një shkollë vajzash në jug të vendit.
Ushtria izraelite tha se nuk ishte në dijeni të sulmeve në zonë, dhe ushtria amerikane tha se po i hetonte sulmet.
Ravina Shamdasani, zëdhënëse e Zyrës së Komisionerit të Lartë të Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njeriut, tha të martën se sulmi ajror “shkatërrues” mund të përbëjë krime lufte nëse zbulohet se ka synuar civilë ose është kryer pa dallim në shkelje të ligjit ndërkombëtar.
«Fëmijë, vajza të vogla, në mes të ditës së shkollës, duke u vrarë në këtë mënyrë, me çanta shpine me njolla gjaku mbi to», tha Shamdasani.
Shefi i të drejtave të njeriut i OKB-së bëri thirrje për një hetim mbi sulmin ajror./ AP.