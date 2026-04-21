Operacion antidrogë në Tiranë, firmosen 30 urdhërarreste, sekuestrohen kokainë dhe hashash
Një operacion i gjerë antidrogë është duke u zhvilluar në Tiranë, operacion i cili vjen pas disa muajsh hetime mes sektorit të Antidrogës së Policisë dhe Prokurorisë së Tiranës.
Burime bëjnë me dije se janë firmosur rreth 30 urdhërarreste, ndërsa aksioni vijon në terren. Sipas informacioneve paraprake deri më tani gjatë operacionit janë sekuestruar rreth 2 kg kokainë dhe 60 kg hashash.
