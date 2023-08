Opozita maqedonase nuk ‘kompleksohet’ nga takimi me Eskobar: Qëndrimi ynë për ndryshimet kushtetuese nuk ndryshon

Asgjë të re nuk solli takimi i kryetarit të VMRO-DPMNE-së Hristijan Mickoski me zyrtarin amerikan Gabriel Escobar.

Të dy u takuan në ambientet e ambasadës amerikane në Shkup, pasi Eskobar kishte mbajtur më parë një konferencë shtypi me Kryeministrin Kovaçevski. Gjatë takimit një orësh, Mickoski vendosi të mos informojë gazetarët që prisnin jashtë ambasadës dhe i shmangi kamerat.

Por më vonë, erdhi njoftimi i VMRO-së. Aty thuhet se Mickoski përsëriti pikëpamjet e njohura të partisë për ndryshimet kushtetuese. Në të njëjtën kohë, sipas deklaratës, Mickoski përsëriti në ambasadë se angazhimi dhe përkushtimi thelbësor i partisë janë vlerat euro-atlantike.

“Qëndrimi i koalicionit të udhëhequr nga VMRO-DPMNE lidhur me ndryshimet kushtetuese u konfirmua në takim. Të dyja palët theksuan gjithashtu nevojën për të forcuar dhe thelluar miqësinë strategjike midis dy vendeve. Kryetari Mickoski theksoi se qeveria aktuale në Maqedoni për shumë çështje të brendshme politike keqinformoi komunitetin ndërkombëtar, përfshirë Shtetet e Bashkuara”, thonë nga VMRO DPMNE.

Partia theksoi se e vetmja zgjidhje për dalje nga situata janë zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Ata shtuan se qeveria aktuale po e largon vendin nga Bashkimi Evropian, sepse duke folur për integrimin, po kryen krim dhe korrupsion.

“Për gjashtë vjet, LSD keqpërdor BE-në duke deklaruar në mënyrë të rreme vlera që ata nuk i respektojnë, ndërsa për zbatim as që diskutohet. Gjashtë vjet, Maqedonia është gjithnjë e më larg BE-së. Të dashur miq, me çdo muaj me LSD dhe BDI në pushtet, Maqedonia po largohet më shumë nga BE. Kjo është arsyeja pse na duhen zgjedhje për ndryshim”– deklaroi Zëdhënësja e VMRO-DPMNE-së, Marija Miteva.

Mickoski përsëriti se do të ulet në një tryezë të përbashkët me kryeministrin Dimitar Kovaçevski vetëm për të biseduar për datën e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare. Sipas Mickoskit, të gjitha temat e tjera të bisedës janë shteruar dhe nuk ka mbetur asgjë tjetër përveç zgjedhjeve këtë vjeshtë, dhe madje edhe pa qeverinë teknike të Përzhinos. /AlsatM