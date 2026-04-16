OSHEE skemë lehtësuese për detyrimet e biznesit të madh
Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike ka njoftuar një skemë lehtësuese për biznesin e madh, që synon ristrukturimin e detyrimeve të prapambetura për energjinë elektrike.
Sipas njoftimit, subjektet përfituese do të kenë mundësinë të shlyejnë detyrimet deri në 120 këste, në varësi të vlerës së borxhit, duke krijuar kushte më të përballueshme financiare.
Ndërkohë, bizneset që zgjedhin të likuidojnë menjëherë detyrimet përfitojnë një ulje prej 50% të kamatëvonesave.
Skema aplikohet për detyrimet e krijuara deri më 31 dhjetor 2024 dhe synon të mbështesë bizneset në menaxhimin e detyrimeve, duke ruajtur likuiditetin dhe duke nxitur zhvillimin e mëtejshëm të aktivitetit ekonomik.
