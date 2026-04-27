EUR/USD 1.1706 EUR/GBP 0.8665 EUR/CHF 0.9207 EUR/ALL 95.5658 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3985 EUR/TRY 52.7359 EUR/JPY 186.77 EUR/CAD 1.6011
Osmani: 27 prilli plagë e hapur, Serbia të hapë arkivat për të zhdukurit

Ish-presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka deklaruar se 27 prilli mbetet plagë e hapur për Kosovën, duke theksuar nevojën për drejtësi për personat e zhdukur gjatë luftës.

Në një postim, Osmani ka thënë se familjet e të zhdukurve ende presin përgjigje, ndërsa ka kërkuar që Serbia të hapë arkivat dhe të japë llogari për krimet e kryera gjatë luftës në Kosovë.

“Familjet ende presin. Disa për një varr. Disa për një përgjigje. Që të gjithë në ankth. Kosova kërkon drejtësi të plotë”, ka deklaruar ajo.

Osmani ka theksuar se mbajtja e të zhdukurve me dhunë dhe fshehja e varrezave masive përbën, siç u shpreh ajo, krim të përsëritur, duke shtuar se “e vërteta dhe paqja ndërtohen vetëm mbi drejtësi”.

“E ardhmja ndërtohet vetëm mbi të vërtetën. Paqja e vërtetë ndërtohet vetëm kur ka drejtësi. E vërteta e vetme është se Serbia ende fle mbi varreza masive”, ka deklaruar Osmani. /Telegrafi/

