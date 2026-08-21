Paige Bueckers i thotë Caitlin Clark “qetësohu” gjatë një shkëmbimi të nxehtë në ndeshjen Wings-Fever
Një shkëmbim i tensionuar u shënua gjatë fitores së Dallas Wings ndaj Indiana Fever, kur Caitlin Clark po debatonte me një arbitër dhe Paige Bueckers u pa duke i thënë asaj të “qetësohej”. Momenti u bë viral dhe tërhoqi vëmendjen gjatë ndeshjes.
Siç raporton Bleacher Report, Clark përfundoi ndeshjen me 10 pikë, 9 asistime dhe 4 kërcime, duke qenë 2‑nga‑8 në gjuajtjet trepikëshe. Bueckers shtoi 13 pikë, 8 asistime dhe 6 kërcime, duke shënuar 5‑nga‑16 nga fusha. Arike Ogunbowale ishte vendimtare për Wings me 32 pikë, ndërsa skuadrat qëndrojnë në pozicione përcaktuese në tabelë: Fever në vendin e tretë 24‑13, e barazuar me Las Vegas Aces, dhe Wings në vendin e tetë 21‑16, pesë ndeshje përpara të nëntitulluarës Portland Fire. Kjo ishte përballja e fundit mes Clark dhe Bueckers këtë sezon, por një përplasje e mundshme në fazën e playoff‑eve mbetet e hapur.
Të dyja lojtarët, megjithë moshën e re, konsiderohen ndër gardat më të mirë të ligës dhe janë protagoniste të sezonit, me Clark dhe Bueckers që po zhvillojnë role kryesore për skuadrat e tyre. Bleacher Report vë në dukje se momenti tregoi intensitetin dhe rivalitetin që mund të shfaqet edhe midis lojtarëve më të rinj në nivele të larta konkurrimi.
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