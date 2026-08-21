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WNBA

Indiana Fever dhe Dallas Wings përballen në Dallas më 20 gusht 2026

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Indiana Fever dhe Dallas Wings u përballën më 20 gusht 2026 në American Airlines Center në Dallas, në një ndeshje të rëndësishme të pjesës së rregullt të sezonit të WNBA-së.

Siç raporton Bleacher Report, lista e lëndimeve para ndeshjes përfshinte: C. Clark (dhimbje shpine, ditë për ditë), K. Mitchell (sëmundje, ditë për ditë), D. Dantas (gju), A. James (këmbë, jashtë) dhe A. Fudd (gju, jashtë). Po ashtu, në renditjet sezonalë përpara përballjes figuronin si liderë: K. Mitchell me 24.4 pikë mesatare, P. Bueckers me 19.1 p.p., A. Boston me 7.7 kërcime mesatare, J. Shepard me 10.5 kërcime, C. Clark me 7.2 asistë mesatare dhe P. Bueckers me 5.5 asistë; në nivelet e mbrojtjes spikasin A. Fudd (1.4 vjedhje në ndeshje) dhe A. Kuier (1.1 bllokime).

Ndeshja tërhoqi gjithashtu vëmendje në rrjetet sociale, ku tifozët dhe analistët komentuan momentet kryesore, performancat individuale dhe ndikimin e këtij takimi në renditjen e skuadrave.

Për informacion të mëtejshëm rreth aspekteve statistikore dhe kronikës së ndeshjes, shikoni raportimin e Bleacher Report.

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