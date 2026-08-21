Atlanta Dream kryeson ndaj Los Angeles Sparks 9–2 në minutën 7:34 të çerekut të parë (20 gusht 2026)
Më 20 gusht 2026, në minutën 7:34 të çerekut të parë, Atlanta Dream po udhëhiqte ndaj Los Angeles Sparks me rezultatin 9–2. Para ndeshjes të dyja skuadrat kishin rekorde të ndryshme: Dream 22-13 dhe Sparks 12-23.
Sipas Bleacher Report, hapja e takimit solli momente vendimtare: Sparks kërkuan një time-out prej 60 sekondash në 7:34, ndërsa në të njëjtën kohë Allisha Gray realizoi një layup dypikësh me asist të Jordin Canada. Në 7:40 Rae Burrell pësoi humbje topi pas një pasimi të gabuar, me Jordin Canada që mori topin. Më vonë, në 7:52, Naz Hillmon shënoi një layup dypikësh me asist të Angel Reese, dhe në 7:56 Angel Reese fitoi një rebaund defensiv.
Ndeshja po transmetohet në Amazon Prime Video dhe vijon si një përballje e hapur mes dy skuadrave, me Dream që duket më i organizuar në fazën fillestare të lojës ndërsa Sparks përpiqen të rimarrin ritmin.
Për përditësime të mëtejshme dhe shënime nga zhvillimi i takimit, Bleacher Report pritet të publikojë informacion shtesë gjatë ndeshjes.
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